'Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ terör kampına milyonluk mobilya

Yeni Akit Ankara/Özel Haber- Fetullahçı Terör Örgütü'nün lüks yaşamı istihbarat raporlarına yansıdı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "tek ceketim var" diyerek yıllardır duygu sömürüsü yaptığı, gerçekte ise lüks ve şatafat içinde yaşadığı istihbarat birimlerinin hazırladığı raporla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

310 bin dolarlık ofis mobilyası

İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt elemanlarının kaldığı Pensilvanya'daki dev terör kampına 310 bin dolarlık mobilya siparişi edildiği ve örgüt kampının tüm ofis, güvenlik ve çalışma odalarına ait mobilyaların yenilendiği öğrenildi. Türkiye’deki örgüt mensuplarının kopuşunu engellemek için sık sık ‘belalara sabır’ videoları yayınlayan FETÖ elebaşı Gülen, üst düzey örgüt yöneticileriyle birlikte Pensilvanya’daki malikanesinde lüks içinde yaşamaya devam ediyor.

NATO’nun mobilyacısı hibe etti

FETÖ malikanesinin ofis mobilyalarının ABD'li Haworth adlı firmadan sipariş edildiği öğrenilirken, Howarth'ın dünyanın birçok ülkesinde yalnızca ofis mobilyaları ürettiği, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi dünyanın önemli güvenlik kuruluşları başta olmak üzere birçok ülke liderinin ve kurumlarının ev ve ofis mobilyalarını tasarladığı da vurgulandı. Fatura değeri 310 bin dolar olan ofis mobilyalarının FETÖ terör kampına hibe olarak verildiği ifade edildi.

CIA dinleme yapmak için kullanıyor

CIA başta olmak üzere önemli istihbarat kuruluşlarının, hedef mekanlardaki mobilya ve benzer eşyalara elektronik böcekler yerleştirerek dinleme ve takip yaptıkları ifade edilirken, ABD menşeli bazı firmaların CIA tarafından desteklendiği ve yurt dışı operasyonlarında istihbarat toplamak için yabancı ülkelerdeki yerli ortaklarını kullanarak ürünlerini önemli kurumlara yerleştirdikleri belirtiliyor.