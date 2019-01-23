



RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27 Ocak Pazar günü sahasında Akhisaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muric, "Bizim için 6 puanlık olan Akhisarspor maçını kazanarak lige yeniden başlayacağız." dedi.

Muric, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci yarıya galibiyetle başlamalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kasımpaşa karşısında 1-0 kazandıklarını anımsatan Kosovalı forvet, "Zorlandık, çok fazla pozisyona giremedik. Sadece 1 gol bu ligde yeterli olmuyor, bunu fark ettik. Biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz ama bunu ilerleyen haftalarda çözeceğiz." diye konuştu.

Muric, Akhisarspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bizim için 6 puanlık olan Akhisarspor maçını kazanarak lige yeniden başlayacağız. Tek çaremiz kazanmak. Takım bir olunca, hedef bir olunca herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de bu anlamda üstüme düşeni yapma gayretindeyim."

Öte yandan yeşil-mavili ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.

Rize ekibi, ısınma hareketlerinin ardından altyapı takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı, yeni transferlerden kurulu A takım 4-0 kazandı.