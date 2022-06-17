Tek bir madde ile siğillerden doğal olarak kurtulun!

Siğiller normalde bir virüsten kaynaklanırlar. Ellerimizde, ayaklarımızda ve hatta yüzümüzde olduğu gibi vücudumuzun herhangi bir bölgesinde de görünebilir. Bazı durumlarda ağrı veya kaşıntıya bile neden olabilirler.

Dermatologlar nedenini hala bilmiyor olsalar da, bazı insanlarda siğil görülmesi diğerlerinden daha olasıdır. Ek olarak, çocuklarda yetişkinlerden çok daha fazla siğil görülür, çünkü çocukların bağışıklık sistemleri papilloma virüsüne karşı savunmasını geliştirmemiştir.

Elma Sirkesi İle Siğil Tedavisi

Siğiller tehlikeli değillerdir ancak bulaşıcı olabilirler. Siğiller oldukça yaygın bir problemdir. Siğillerde iltihap varsa çok can sıkıcı olabilir. Siğiller şiştiğinde daha çok acı verebilirler. İyi haberimiz şu ki, siğillerden tek bir bileşenle; elma sirkesi ile kurtulabilirsiniz.

İşte yapmanız gerekenler:

Öncelikle siğil bulunan bölgeyi ılık su ve doğal sabunla temizleyin. Sonra siğil üzerinde nemli bir pamuk parçasını 15 dakika bekletin. Daha sonra, başka bir pamuk parçasını elma sirkesine bandırın ve etkilenen bölgeye yerleştirin. Sirkeli pamuk parçasını 15 dakika siğilin üzerinde bekletin ve daha sonra gölgeyi yıkayın. Bu uygulamayı iki hafta boyunca günde iki veya üç kez tekrarlamanız önerilir.

Bu uygulama ile siğil düşene kadar yavaş yavaş koyulaşacaktır. Ayrıca siğil derin değilse ve sirkeli kürü dikkatlice uygularsanız siğil bölgesinde iz kalmayacaktır. Eğer siğil vücudunuzun hassas bir bölgesinde ise, (göz kapağınız gibi) elma sirkesi kullanmaktan kaçının.

Muz Kabuğu İle Siğil Tedavisi

Diğer güvenli alternatif ise muz kabuğudur. Genellikle çöp tenekesine atılan muz kabuklarının siğilleri tedavi etmek için kullanılacak harika bir ev ilacı olduğunu kim düşünebilir ki? Muz kabuğu kullanarak siğilleri tedavi etmek ve düşürmek için basitçe siğilleri günde dört kez muz kabuğu ile ovalayın. Genellikle bir hafta içinde siğiller kaybolacaktır. Eğer muz kabuğu tedarik edemiyorsanız, patates kabuğu ile de aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Patates kabuğu ile hafifçe siğilin üzerini günde bir kez ovalayın. Muz kabuğu veya patates kabuğu ile yapılan bu uygulamalar neticesinde siğillerin yok olduğunu fark edeceksiniz.

Siğiller Bulaşıcı mıdır?

Maalesef evet. Cildinizin bir başkasının vücudundaki siğile temas etmesinden veya havlu, banyo paspasları gibi birinin siğillerine dokunan yüzeylerle temas etmesinden bulaşabilir. Bu konularda dikkatli davranmanızı tavsiye ederiz.

Vücudumun Bir Bölümünden Diğerine Siğil Bulaştırabilir miyim?

Evet bulaştırabilirsin. Bu nedenle siğillerinizden birine dokunduğunuzda ellerinizi derhal ve iyice yıkamak önemlidir. Tıraş ettiğiniz bir bölgede siğil varsa, siğil üzerine tıraş etmenin virüsü usturaya aktaracağını ve sonra vücudunuzun diğer alanlarına yayabileceğini unutmayın.

Bazı Siğillerde Neden Siyah Noktalar Var?

Yakından bakarsanız, birçok cilt siğili, küçük tohumlara benzeyen bir dizi siyah nokta içerir. Bu lekeler , siğile besin ve oksijen sağlayan kan damarlarıdır.

Siğiller Önlenebilir mi?

Cilt siğilleri önlenemese de, siğil bulaşma riskini en aza indirmek için alabileceğiniz bir dizi önlem bulunmaktadır. Ellerinizi düzenli olarak yıkamanız en önemli şeylerden birisidir. Ayrıca cildinizi sağlıklı, nemli ve kesiksiz tutmaya çalışın. Tırnaklarınızı veya tırnak etlerinizi ısırmayın. Tırnakların ısırılması, virüsün cildinize girmesi için bir boşluk oluşturur. Spor salonunda temiz, yeni havlular kullanmaya dikkat edin ve halka açık soyunma odalarında ve duşlarda daima lastik tabanlı terlikler veya sandaletler giyin.