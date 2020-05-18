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Teknoloji

Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri(CDC) tarafından yapılan bir araştırma, tek bir kişinin 2,5 saat içerisinde 52 kişiye koronavirüs bulaştırabileceği gerçeğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 22:03:00 -
Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri(CDC) tarafından yapılan araştırma, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırma sonucu, tek bir kişinin 2,5 saat içerisinde 52 kişiye koronavirüs bulaştırabildiği belirtildi.

Titizlikle yürütülen araştırma kapsamında, 7 Mart tarihinde soğuk algınlığı benzeri semptomları başlayan bir kişi, 61 kişi ile aynı ortama getirildi. 10 Mart akşamı başlayan çalışma, 2,5 saat sürdü. Katılımcıların 1 ile 12 gün arasında koronavirüs semptomları göstermeye başladığı, toplamda 53 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve 52 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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