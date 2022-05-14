Tek bildiğiniz şey karı-kız oynatmak! Kur’an'ı öğrenene yok, bale yapana var

Dini her konuda tavrını açıkça ortaya koyan CHP, İslami tüm etkinlikleri engellemek için elinden geleni ardına koymuyor. Son olarak Cizre’deki icazet töreni, CHP’nin çapını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şırnak İl Müftülüğü tarafından, hafızlık eğitimlerini tamamlayan yatılı Kuran kursu öğrencileri için Cizre’de icazet merasimi düzenlendi.

Cizre İlçe Stadyumu’nda düzenlenen törene 200 hafız ve devletin resmi temsilcileri katıldı. İcazet diplomaları Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mantı, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından verildi. Konuya dair açıklamalarda bulunan CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal Cumhuriyet’e ağladı.

Törendeki izlenimlerini aktaran CHP’li Soysal, törenin resmi makamların ortaklığında yapıldığını belirterek “Törenden önce kaymakam, törenin yapılacağı yerdeki çalışmaları gözden geçirdi. Alanda yapılan törenin düzenli olması için uyarılarda bulundu” dedi.

Töreni eleştiren Soysal, “Karşımızdaki partinin görüşü belli, kaymakamlık ve valilik onları elinde. Ancak unutmamak gerekir ki biz laik bir devletiz. İnsanlar dini yaşamakta özgürdür, eğitimlerini tabii ki alabilirler ama bunun çeşitli boyutları vardır” ifadelerini kullandı. Hafızlık kurslarının Cizre’de sıkça görüldüğünü ve daha önce de buna benzer bir olay yaşandığını dile getiren Soysal, “Bundan beş ay önce bir spor kulübünün başkanı bana ulaştı. Gece saat 22.00-23.00’te bir okulda sporcuların çalışması için yer ayırtmışlar. Kendilerine yaklaşık saat 23.00-00.00 gibi ‘Sporcuları buradan nakledin, yer açın’ denmiş. Yine bu tarzda yatılı Kuran kursu öğrencileri için yeri boşalttırmışlar” diye konuştu.

Dertleri İslam’la!..

Soysal’ın sözleri, CHP’nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar, “Aynı statta yarı çıplak ve danslı, baleli gösteri yapılsa, kadın teşhirciliği olsaydı yine aynı söyler miydiniz?” yorumlarına neden oldu.