Tek başına dünyadaki bütün interneti çökertti!

8 Haziran’da dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren internet siteleri geçici olarak servis dışı kalmıştı. Aralarında Twitch, Hulu, Reddit, Amazon ve Spotify gibi hizmetlerin de bulunduğu dev sitelerin erişim problemi meğerse bir kullanıcı nedeniyle gerçekleşmiş. Küresel çapta etkili olan bu internet erişim sorununun detayları bugün açıklandı.

Söz konusu erişim sorununa, bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı olan Fastly'deki kısa sürede çözüme kavuşturulan bir sorun neden oldu. Yine de bu hata Boston'dan Bogota'ya, Tokyo'dan Toronto'ya kadar internet ağının yüzde 85'ini etkiledi. Berlin ve Pekin gibi bazı şehirler ise sorundan hiç etkilenmedi.

Yazılım güncellemesi hatayı tetikledi

Fastly, yaşanan sorunu bir saat gibi bir süre içinde çözüme kavuşturup yaşananlardan dolayı özür dilerken sorunun kaynağı ile ilgili fazlasıyla şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Fastly'ye göre söz konusu küresel internet kazası, tek bir müşterisinin ayarlarını değiştirmesinden kaynaklanmış. Söz konusu müşterinin ayarlarını değiştirmesi, Mayıs 2021'de yayınlanan bir yazılım güncellemesindeki hatayı tetiklemiş ve sonrasında olanları zaten biliyorsunuz.

Büyük internet kesintisi, Fastly ofisinde fazlasıyla stresli bir gün yaşanmasına neden oldu. Ancak ilginçtir ki Fastly hisseleri, söz konusu kesintinin ardından yüzde 11 değer kazandı. Bu konuda pek çok tahmin bulunsa da bu yükselişe en büyük gerekçe olarak şirketin sorunu kısa sürede çözebilmiş olması gösteriliyor. Ayrıca kesinti, Fastly'nin sunmuş olduğu hizmetlerin internetin işleyişi açısından ne kadar önemli olduğunu da göstermiş oldu.