Tek başına 4 Koç’un toplamından daha fazla vergi ödeyen Haluk Bayraktar’dan açıklama! “Vergi ödemek bir yükümlülük değil, vatana hizmetin en şerefli yollarından biridir”

Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Vergi ödemek sadece bir yükümlülük değil, vatana hizmetin en şerefli yollarından biridir.” Diyerek şunları paylaştı.

Bu kutsal görevi yerine getirmek, bizler için her zaman büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı oldu.

2023 yılında ödediğimiz yıllık gelir vergisi, Cumhuriyet tarihimizin reel bazda rekor rakamıdır. Bu başarı çeyrek asırlık bir hayalin, azmin ve özverinin meyvesidir.

Bu rekor sıfırdan geliştirdiğimiz iki teknolojik sistemin, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'nın eseridir. Bu SİHA'lar sadece 34 ülkeye ihraç edilmekle kalmadı, aynı zamanda Türk mühendisliğinin gücünü dünya sahnesinde gözler önüne serdi.

1986’da yola sadece bir matkapla çıktık. Bu yolculukta tek amacımız vardı; başarmak. Maddi kazanç için değil, başarmak için çalıştık.

Hiç kredi kullanmadık, devletten hibe, nakit destek, faiz desteği veya sipariş garantisi almadık. Bayraktar SİHA’ların ihracatında da devlet kredisi veya hibesi söz konusu olmadı. Tüm alıcı ülkeler kendi bütçeleriyle bu teknolojiyi edindi. Tüm başarılarımızı kendi öz kaynaklarımızla ve alın terimizle elde ettik.

Bugün gururla söyleyebiliriz ki, rekor vergi ödemelerimizin kaynağı sadece ve sadece bu iki sistemin ve bileşenlerinin ihracat gelirleridir. Başka hiçbir gelir kaynağımız olmadı.

Peki, bunu nasıl başardık?

Yüksek teknolojiye tutkuyla odaklanarak ve asla pes etmeyerek…

2004'te, Bayraktar Mini İHA için evini satarak Ar-Ge'ye yatırım yapan babamız Özdemir Bayraktar, o gün kâr-zarar hesabı yapmadı. Çünkü o, bu teknolojinin sadece bir kıvılcım değil, ülkemizin geleceğini aydınlatacak bir meşale olacağını görmüştü.

Biz de onun bu vizyonunu miras aldık. Tutuşturduğu kıvılcımı alev alev yanan bir ateşe dönüştürmek için çabaladık.

Bugün Baykar dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı ve üreticisi. 34 ülkeyle ihracat anlaşmamız var. Başlangıçtan bugüne gelirlerimizin %83'ü, son yıllardaki sözleşmelerimizin %97.5'i ihracattan. Son 3 yıldır savunma ve havacılık ihracatında lideriz. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başımıza gerçekleştirdik. Tüm sektörlerde ilk 10 ihracatçı arasına girdik.

2023 deprem felaketinde 5 milyar liralık yardım gerçekleştirdik. Aynı yıl Baykar ve grup şirketleri olarak devlete 6.4 milyar lira vergi ödedik. Ayrıca, bunun haricinde Baykar'ın ortakları olarak şahsi gelir vergilerimizle birlikte toplam 10 milyar liranın üzerinde vergi ödemesi gerçekleştirdik.

Geliştirdiğimiz yüksek teknolojiye sahip SİHA'lar envantere girdiği 2014'ten 2024'e kadar kullanıldığı her coğrafyada rüştünü ispat etti. 30 yıllık Karabağ işgalinin sonlandırılmasında gurur veren bir rol aldı. Ülkemizin ve Asya'dan Afrika'ya birçok ülkenin terörle mücadelesinde önemli görevler üstlendi. AB ve NATO üyesi ülkelerin envanterlerine girdi.

Şimdi, Bayraktar KIZILELMA ile yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz. Bu proje imkânsızı başarma azmimizin yeni bir göstergesidir. Ar-Ge faaliyetlerine herhangi bir sipariş garantisi ve geliştirme desteği almadan başladık ve hala aynı şekilde devam ediyoruz. Dünya savunma sanayiinde bu modelle yürütülen benzeri bir Ar-Ge faaliyeti bulunmuyor.

Başarımız sadece Baykar ile sınırlı kalmadı. İhracatımızla birlikte yüzlerce alt yüklenici firmamızın ürünleri de dünya pazarlarına açıldı. Bu sayede sadece kendi teknolojimizi değil, aynı zamanda Türk savunma sanayiinin ürünlerini de uluslararası arenaya taşıdık. Sektörümüz için yeni pazarların açılmasına öncülük ettik. Bu çabalarımız ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin güçlenmesine ve global rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağladı. Böylece Milli Teknoloji Hamlesi sadece bir şirketin değil, ülkemizin başarı hikayesine dönüştü.

Allah'ın izniyle bundan sonra da ülkemiz, milletimiz ve dostlarımız için başarmaya, üretmeye ve katkı sunmaya devam edeceğiz.