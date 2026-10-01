TEI, TF6000'in ilk motorunu yıl sonu ya da yılbaşı gibi test için Baykar'a vermeyi hedefliyor

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yerli ve milli motor çalışmalarında gelinen son durumu anlattı: "TEI-TF6000 motorumuz nasip olursa bu yılın sonunda, önümüzdeki yılın başı gibi ilk motoru test için Baykar'a teslim etme hedefimiz var." Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY'in motoru TEI-TS1400 ise sertifikasyonlarını tamamlamak üzere; Tip Sertifikası'nın önümüzdeki yıl içinde alınması hedefleniyor.

Türkiye'nin havacılık motoru geliştirme çalışmalarını yürüten TEI, TEKNOFEST Güneydoğu'da savunma sanayii meraklılarıyla buluştu. Türkiye'nin en güçlü milli turbofan motoru TEI-TF10000, ilk uçak motoru TEI-TF6000, ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 ve ilk yerli helikopter motoru T700-TEI-701D gibi ana projeler ziyaretçilere tanıtıldı.

TF6000 iki yıl kadar önce çalıştı, art yakıcılı versiyon için "1 yılımız daha var"

Akşit, TEI-TF10000'in aslında TF6000'in art yakıcılı versiyonu olduğunu ve KIZILELMA için hazırlandığını söyledi. Art yakıcılı versiyon için "1 yılımız daha var" diyen Akşit, motorun şu anda imalat aşamasında olduğunu, önümüzdeki yıl bitmeden çalıştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Çalışan motorun hemen teslim edilemeyeceğini de ekledi: "Baykar'a tabii hemen çalışır çalışmaz teslim edemeyiz, bayağı bir testleri yapmamız gerekiyor." TF6000'in 2 yıl kadar önce çalıştığını ve bayağı bir testten geçtiğini belirten Akşit, "Nasip olursa bu yılın sonunda TEI-TF6000 motorumuzu Baykar'a teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

GÖKBEY'in motoru seri imalata hazır, EASA belgesi bekleniyor

TS1400 cephesinde süreç bürokratik aşamada ilerliyor. Akşit, testler tamamlandıkça sertifikasyon adımlarının sırayla geçildiğini, en sonunda EASA'dan Tip Sertifikası belgesi alınması gerektiğini anlattı. GÖKBEY helikopteri sivil sertifikalı bir araç olduğu için sertifikasız bir motorla sevk edilemiyor.

"Bizim motorumuzun sertifikasının tamamlanmasını bekliyoruz bizim motorumuzla sevk edilmesi için. Ama motor şu anda seri imalata hazır" diyen Akşit, motorun uçağa entegrasyonunun ve uçakta seri olarak kullanılmasının biraz daha vakit alacağını, EASA uyumlu sertifikasyon evraklarının tamamlanması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

PD170 ve PD200 envanterde: "İkinci yüze yaklaşıyoruz"

Seri üretimi hız kesmeden süren TEI-PD170 ve TEI-PD200 motorlar şu anda aktif olarak envanterde. TUSAŞ'ın Aksungur ve Anka'sı PD170 modelini, Baykar TB3'ler ise PD200 modelini kullanıyor. Akşit, TB3 İHA'ların kısa pistli gemiden kalkma özellikleri de olduğu için daha güçlü motor kullandığını anlattı.

Üretim adedini "Yüzlerce ürettik diyelim. İkinci yüze yaklaşıyoruz Allah'a şükür" sözleriyle aktaran Akşit, adetlerin sürekli arttığını belirtti. Gökyüzündeki görev süresi için ise "zannediyorum 20 bin saati geçtik" dedi.

Çift motorlu Aksungur, bu motorla geçen sene 42 bin 200 feete kadar çıkarak irtifa rekoru kırdı. Akşit, "Baykar da zannediyorum TB3'le 36-37 bin feet irtifaya kadar çıktı bizim motorumuzla" diye konuştu.

Motorlar yalnızca platformların içinde değil, tek başına da ihraç ediliyor. Akşit, yurt dışına satılan platformlarla birlikte ihracatın ayrıca gerçekleştiğini, TEI'nin bu motorları kendi başına motor olarak da ihraç ettiğini söyledi. TB2'nin daha küçük olan motorunu ise Baykar'ın kendisinin yapmaya başladığını sözlerine ekledi.