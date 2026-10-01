Hem ekonomiye hem istihdama katkı: Para basacak dev tesis açıldı

Çankırı'da güzel hizmetlere imza atıldığını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu: "Her ilçede hastanelerimizi hemen hemen yeniledik. Gençlik merkezlerimizi gençlerimizle buluşturduk. Futbol sahalarını, halı sahaları gençlerimizin hizmetine açtık. Organize sanayi bölgelerimizi genişletiyoruz, çoğaltıyoruz ve orada istihdamı artırıyoruz. Çankırı'mız ilk 30-35 il arasında 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla başa güreşen bir noktada. Aynı şekilde barajlarımızı suyla doldurup toprakla ve insanımızla buluşturmanın derdindeyiz. Koyunbaba Barajı'ndan, Şabanözü'nden Eldivan ve merkeze kadar 45-50 bin dönüm arazinin daha sulanması imkanını bu yıl sonuna doğru boruların bitmesiyle temin etmiş olacağız. Kurşunlu'da Köpürlü köyünde inşa ettiğimiz Kızlaryolu Barajı'nın ana gövdesini bitirmiştik. Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 150 bin dönüm araziyi sulayacak sulama projesini de gerçekleştirdik."