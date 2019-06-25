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TEI ihracat başarısını birkez daha kanıtladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘Türkiye’nin İlk Bin İhracatçısı’ araştırması sonucunda Eskişehir’den Tusaş Engine Industries (TEI) 43’üncü sırada yer alarak ihracat başarısını birkez daha kanıtladı.

25 Haziran 2019 Salı 10:57
TEI ihracat başarısını birkez daha kanıtladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘Türkiye’nin İlk Bin İhracatçısı’ araştırması sonucunda Eskişehir’den Tusaş Engine Industries (TEI) 43’üncü sırada yer alarak ihracat başarısını birkez daha kanıtladı.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 17’ncisi yapılan “Türkiye’nin İlk Bin İhracatçısı” araştırması sonuçları açıklandı. Sonuçlara gore; TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., ihracatını önceki yıla göre yüzde 15 oranında artırarak ilk bin şirket arasında 43’üncü sırada yer aldı.


TEI, aynı araştırmanın sonuçlarına göre savunma ve havacılık sanayiinde faaliyet gösteren firmalar arasında 2’nci sıradaki yerini koruyarak, ihracattaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:57
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