TEI Genel Müdür duyurdu! Yerli motorda seri üretime geçildi

Ödül hakkında basın açıklaması yapan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, çalışanların kendilerini adeta bir aile ortamında hissetmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Akşit, “Uluslararası projelerde kalitemiz, rekabetçi fiyatımız ve zamanında teslim gibi kriterlerin hepsini bir arada sağlayabilen dünyada çok fazla şirket yok” dedi.

Dünyada 4 yerde yapılıyor

Kurum faaliyetlerinden bahseden ve TEI tarafından üretilen uçak motorlarında hayati önem taşıyan Blisk adlı parçasını ürettiklerini ve bunun dünyada sadece 4 yerde yapıldığını aktaran Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, parçayı 4 yer arasında en hızlı TEI’nin yaptığını söyledi. Başlangıçta tek parçanın üretimi 200 saatin üzerindeyken, şimdi 100 saatin altına indirdiklerinin altını çizen Akşit, “Bu parçayı şu anda yapabilen 4 tane yer var. Onların içerisinde bunları en hızlı biz işliyoruz. İlk başladığında 200 saatin üzerindeydi. Şu anda 100 saatin altına indirdik. Yani bir tanesinin imalatını 100 saatin altına indirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

En iyi işveren seçildik

Çalışanların rahat bir ortamda çalışarak daha verimli hale gelmesinin en büyük amaçlarından biri olduğunu vurgulayan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “2016 yılından beri TEI olarak çalışanlarımızın ikinci bir ev gibi, bir aile gibi kendilerini rahat hissederek verimli çalışacakları bir ortam sağlamaya çalıştık. Bu 5 yıllık süreç içerisinde çalışan memnuniyetimiz yüzde 56’dan yüzde 89’a kadar çıktı. Aynı zamanda memnuniyetin de ötesinde çalışanların TEI’ye aidiyet hissini de anketlerle ölçtük. İlk anketlerimizde bu rakam yüzde 41’di. Bu yıl itibariyle rekor düzeye yüzde 78’e çıktı. Son 3 yıldır En İyi İşverenler Çalışan Bağlılığı kategorisinde özel ödül alıyorduk. Bu yıl da en iyi işverenler limitlerinin üzerine çıkarak en iyi işveren olarak seçildik. Bunu halkımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle bizim gibi imalatla uğraşan, vardiyası olan ve mavi yaka oranı yüksek bir iş yerinde başarılması zor bir oran. Bizim çalışanlarımızın yarısından fazlası mavi yaka ve biz TEI olarak vardiyalı çalışıyoruz. Allah’a şükür çalışanlarımızla beraber, onların isteklerini dinleyerek ve elimizden geldiğince çalışanlarımızı mutlu edecek şekilde çalışma ortamımızı düzenleyerek güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Bu çalışmamızın meyvelerini de bu yıl bütün kategorilerde ‘En İyi İşveren’ sınıfına girerek Türkiye’de ‘En İyi İş Yeri’ olarak ödüllendirildik” diye konuştu

Yerli ve milli T-700'ü seri imalatla üretiyoruz

Son yıl içerisinde 11 tane motor ürettiklerini belirten Akşit, bunlardan 10 tanesinin lisanslı yerli üretim T-700 olduğunu söyledi. Milli olan 10 motorun ise tamamen kendilerine ait olduğunu açıklayan Akşit, “Son yedi yılda on tane milli, bir tane de yerli motoru geliştirdik, ürettik, çalıştırdık. Bu verdiğimiz rakamlar sadece kâğıt üzerinde tasarladığımız motorlar değil. Tasarladık, geliştirdik, prototipini yaptık, ürettik, denemelerini yaptık ve sonunda başarı ile çalıştırdığımız motorlar. Bu 11 motordan 10 motor yerli ve milli, 1 tanesi yerli diyoruz. O bir tanesi nedir, o da yerli kara şahinlerin T-700 motoru. 2 bin beygirlik helikopter motoru. Onun da Türkiye'de yerli olarak üretimini seri imalatla yapıyoruz. Her hafta bir tane çıkacak şekilde seri imalat yapıyoruz. Buna yerli diyoruz çünkü tasarımı bize ait değil, lisanslı üretim. Ama milli motor olan diğer on motorun her şeyi bize ait. Yani tasarlaması, geliştirmesi, mühendisliği, teknisyenliği, testleri, üretimi her şeyi bize ait. Bu on motordan beş tanesi şu an itibarı ile seri imalata geçti. Bir tane de yerli motorumuz var imalatta, altı. Seri imalata geçen motor sayımızı arttırmak için uğraşıyoruz. Teslimini yaptığımız milli helikopter motorumuzun olgunlaştırma testleri ve entegrasyonu ile TAI uğraşırken biz de olgunlaştırma testlerine ve ömür testlerine devam ediyoruz. Bunu hızlı yapabilmek için elimizde beş tane daha motorumuz olacak. Şu anda iki tanesini ürettik, üçüncüsü de bitmek üzere. Bunları paralel testlere sokuyoruz ve hızlı bir şekilde ömür ve yorulma testlerini yaparak seri imalata geçmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşanan darboğazı hızlı bir şekilde açmayı hedefliyoruz

Bu yılki hedeflerinin milli projelere hız kesmeden devam etmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit şunları söyledi:

“Bu yılki hedefimiz hem bu milli projelerde hızlı bir şekilde, hız kesmeden devam etmek. Aynı zamanda uluslararası projelerde kalitemiz, rekabetçi fiyatımız ve zamanında teslim gibi kriterlerin hepsini bir arada sağlayabilen dünyada çok fazla şirket yok. Önceki iki yılda da peş peşe uçak motorları sektöründe dünya genelinde en iyi tedarikçi seçilmiştik. Bu kabiliyetlerimizi kullanarak Covid-19'dan dolayı yaşanan darboğazı hızlı bir şekilde açmayı planlıyoruz.”