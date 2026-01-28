Türkiye'ye akın eden Çinliler 2025 yılında otomobil pazarını domine etti! Rekoru kırdı!

Bunun yanı sıra, Türkiye otomotiv pazarının uzun yıllardır Avrupa merkezli markaların hakimiyetinde olması ve yerli üretimin de önemli bir paya sahip olması, Çinli otomobil markaları için rekabeti zorlaştırıyor. Kullanıcı alışkanlıkları ve servis ağı yaygınlığı gibi faktörler de Avrupalı rakipleri bir adım öne çıkarıyor. Gelecekte durum değişebilir mi? Ancak mevcut tablo gelecekte değişebilir. Türkiye’deki tüketiciler, Çinli otomobil markaları tarafından sunulan teknoloji, donanım ve rekabetçi fiyatlara büyük ilgi gösteriyor. Özellikle elektrikli modellerdeki artan talep, Türkiye’nin de gelecek yıllarda bu listelerde yer alabileceğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. Ayrıca, bazı Çinli markaların Türkiye’de üretim tesisi kurma planları, tüm dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip.