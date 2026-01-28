  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye akın eden Çinliler 2025 yılında otomobil pazarını domine etti! Rekoru kırdı!
Türkiye'ye akın eden Çinliler 2025 yılında otomobil pazarını domine etti! Rekoru kırdı!

2025 yılı otomobil ihracat verileri açıklandı ve Çin rekor kırarak zirveye otururken listede Türkiye'ye yer verilmedi. Türkiye'nin olmaması Türkiye pazarındaki durumu nasıl etkiliyor?

2025 yılı otomobil ihracat verileri açıklandı ve Çin rekor kırarak zirveye oturdu. Ancak listede Türkiye'nin olmaması Türkiye pazarındaki durumu nasıl etkiliyor? Küresel otomotiv pazarında dengeler değişirken, Çin’in ihracat alanındaki yükselişi 2025 verileriyle bir kez daha tescillendi. Son dönemde ülkemizde de sıkça yollarda görmeye başladığımız Çinli otomobil markaları, dünya genelinde inanılmaz bir satış başarısına imza attı. Peki bu küresel başarı, Türkiye pazarındaki durumu nasıl etkiliyor?

Çinli otomobil markaları ihracatta rekor kırdı China Passenger Car Association (CPCA) tarafından paylaşılan bilgilere göre Çin, 2025 yılı içerisinde tam 8,32 milyon adet araç ihraç ederek adını zirveye yazdırdı. Bu rakam, Çin’in küresel pazardaki gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Asıl dikkat çeken nokta ise bu devasa otomobil ihracatı rakamının 3,43 milyonluk kısmının tamamen elektrikli veya hibrit modellerden oluşması.

Çin’in en büyük pazarları ise oldukça şaşırtıcı. Geleneksel pazarların aksine, listenin zirvesinde ABD pazarına yakınlığıyla stratejik bir konumda olan Meksika yer alıyor. Batılı markaların çekildiği Rusya pazarının ikinci sırada olması ise Çinli üreticilerin oluşan boşluğu ne kadar hızlı doldurduğunu gösteriyor. Türkiye otomobil pazarı ise bu listede yer almıyor. İşte Çin’in en çok otomobil ihraç ettiği ilk 10 ülke: 1. Meksika: 625.187 adet 2. Rusya: 582.738 adet 3. Birleşik Arap Emirlikleri: 571.937 adet 4. İngiltere: 335.551 adet 5. Brezilya: 322.076 adet 6. Suudi Arabistan: 302.189 adet 7. Belçika: 300.103 adet 8. Avustralya: 297.382 adet 9. Filipinler: 256.681 adet 10. Kazakistan: 211.545 adet Peki Türkiye listede neden yok? Türkiye’de son yıllarda Chery, ve BYD gibi Çinli otomobil markaları ciddi bir popülerlik kazandı. Öyle k, bazı markaların stratejik lokasyonlarda üretim tesisi açtığına bile şahit oluyoruz. Bunun örneklerini Chery ve BYD ile görümüştük. Buna rağmen ülkemizin ilk 10 ithalatçı arasında yer almaması dikkat çekiyor. Bu durumun arkasında birkaç önemli neden yatıyor olabilir. Bunların başında, Türkiye’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergileri geliyor. Bu vergiler, ithalat adetlerini sınırlayan önemli bir faktör.

Bunun yanı sıra, Türkiye otomotiv pazarının uzun yıllardır Avrupa merkezli markaların hakimiyetinde olması ve yerli üretimin de önemli bir paya sahip olması, Çinli otomobil markaları için rekabeti zorlaştırıyor. Kullanıcı alışkanlıkları ve servis ağı yaygınlığı gibi faktörler de Avrupalı rakipleri bir adım öne çıkarıyor. Gelecekte durum değişebilir mi? Ancak mevcut tablo gelecekte değişebilir. Türkiye’deki tüketiciler, Çinli otomobil markaları tarafından sunulan teknoloji, donanım ve rekabetçi fiyatlara büyük ilgi gösteriyor. Özellikle elektrikli modellerdeki artan talep, Türkiye’nin de gelecek yıllarda bu listelerde yer alabileceğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. Ayrıca, bazı Çinli markaların Türkiye’de üretim tesisi kurma planları, tüm dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip.

sarıduman

Bu çinliler 2000 yıllık düşmanımızdır asla türklere karşı iyi niyet bekleme bu çinlilerden bu arabaları almayalım bunlara verilen her kuruş uyğur müslüman kardeşlerimize zulum olarak gidiyor
