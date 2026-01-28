Türkiye'ye akın eden Çinliler 2025 yılında otomobil pazarını domine etti! Rekoru kırdı!

Çin’in en büyük pazarları ise oldukça şaşırtıcı. Geleneksel pazarların aksine, listenin zirvesinde ABD pazarına yakınlığıyla stratejik bir konumda olan Meksika yer alıyor. Batılı markaların çekildiği Rusya pazarının ikinci sırada olması ise Çinli üreticilerin oluşan boşluğu ne kadar hızlı doldurduğunu gösteriyor. Türkiye otomobil pazarı ise bu listede yer almıyor. İşte Çin’in en çok otomobil ihraç ettiği ilk 10 ülke: 1. Meksika: 625.187 adet 2. Rusya: 582.738 adet 3. Birleşik Arap Emirlikleri: 571.937 adet 4. İngiltere: 335.551 adet 5. Brezilya: 322.076 adet 6. Suudi Arabistan: 302.189 adet 7. Belçika: 300.103 adet 8. Avustralya: 297.382 adet 9. Filipinler: 256.681 adet 10. Kazakistan: 211.545 adet Peki Türkiye listede neden yok? Türkiye’de son yıllarda Chery, ve BYD gibi Çinli otomobil markaları ciddi bir popülerlik kazandı. Öyle k, bazı markaların stratejik lokasyonlarda üretim tesisi açtığına bile şahit oluyoruz. Bunun örneklerini Chery ve BYD ile görümüştük. Buna rağmen ülkemizin ilk 10 ithalatçı arasında yer almaması dikkat çekiyor. Bu durumun arkasında birkaç önemli neden yatıyor olabilir. Bunların başında, Türkiye’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergileri geliyor. Bu vergiler, ithalat adetlerini sınırlayan önemli bir faktör.