CHP'li vekilin eski danışmanından acı haber! Baraj gölünde cansız bedeni bulundu

CHP'li vekilin eski danışmanından acı haber! Baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Ankara’da siyaset dünyasını sarsan şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Umut Akdoğan ile bir dönem birlikte çalışan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde danışmanlık görevi yürüten Serdar Özkanatoğlu, Mamak yakınlarındaki Bayındır Barajı’nda ölü olarak bulundu.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Özkanatoğlu’nun cansız bedeninin sudan çıkarılmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Savcılık, genç danışmanın gizemli ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Serdar Özkanatoğlu’nun yarın Ankara’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

 

