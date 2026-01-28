Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor

Yusuf Göktepe arılarını 9 ay 1640 rakımlı Balveren beldesine, yazın 3 ay da 2 bin 300 rakımlı Hakkari'nin Akkuş Yaylası'na götürdüğünü söyledi. Bölgenin, endemik bitki çeşitliliği ve florasıyla besin değeri yüksek bal üretmeye elverişli olduğunu anlatan Göktepe, şunları kaydetti: "Geçen yılın başında Paris'te yapılan yarışmada ödül aldım. Bu yıl da Londra'da yapılacak yarışmaya katılacağım. Geçen yıl yağışsız geçtiği için bal rekoltemizde biraz düşüş oldu. Balımızın kalitesine güveniyorum. Londra'da düzenlenecek yarışmada da altın madalya kazanmak istiyorum. Bu bölgenin kaliteli balını dünyaya bir daha duyurmak için elimden geleni yapacağım." Bölgenin arıcılığa son derece elverişli olduğunu vurgulayan Göktepe, "Kış sezonuna girilmesiyle hazırlıklarımız sürüyor. Bahara kadar arılar içeride kalıyor. Kovanların üstlerini branda ve naylonlarla kapatarak arıları korumaya çalışıyoruz." dedi. Yarışmaya katılmak için balın çeşitli analizlerden geçtiğini bildiren Göktepe, sonrasında numuneleri yarışmanın olduğu kente gönderdiklerini, burada "kör tadım tekniği" ile derecelerin belirlendiğini aktardı. Londra'da düzenlenecek yarışmanın tarihinin henüz belli olmadığını anlatan Göktepe, "Tarihler belli olur olmaz önce analiz için, daha sonra tadım için numuneleri göndereceğiz. Haziran gibi de yarışma sonucunun belli olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.