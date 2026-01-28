  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama  Saat bile verdiler! Bölgeye girişler yasaklandı, askeri birliklerden ağır silahlarla Türkiye provası Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor Son kulis bilgisini canlı yayında açıkladı! En düşük emekli maaşı alan vatandaşlara kötü haberi maalesef verdi Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye ilan edildi! Fark 15 puana çıktı Türkiye'ye akın eden Çinliler 2025 yılında otomobil pazarını domine etti! Rekoru kırdı! Sessiz sedasız büyük değişim: İklim krizi ağaç çeşitliliğini yeniden şekillendiriyor! Şok veriler sarstı
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor

Geçen yıl Paris’te düzenlenen uluslararası bal yarışmasında altın ödül alan Şırnaklı üretici Yusuf Göktepe, bu sene Londra’da yapılacak aynı yarışmaya katılmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor

Şırnak’ta bal üretimi yapan Yusuf Göktepe, geçen yıl Paris’te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması’nda aldığı altın ödülün ardından bu kez Londra’daki yarışma için hazırlıklarını sürdürüyor.

#2
Foto - Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor

Şırnak’ta bal üretimi yapan Yusuf Göktepe, geçen yıl Paris’te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması’nda aldığı altın ödülün ardından bu kez Londra’daki yarışma için hazırlıklarını sürdürüyor. Akademisyen eşinin tayini dolayısıyla 4 yıl önce Şırnak'a gelen Yusuf Göktepe, tanıştığı Mehmet Zeki Sidar'ın da önerisi ve kovan desteğiyle arıcılık yapmaya başladı. Namazdağı etekleri Balveren beldesinde kışlattığı arılarını yazın da Hakkari'nin yaylalarına götüren Göktepe, 115 arılı kovan, 35 de sepetli ile yıllık yaklaşık 2,5 ton bal üretiyor. Ürettiği balı kargoyla ülkenin dört bir yanına gönderen Göktepe, geçen yıl ocak ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" aldı. Kendi markasıyla bal üretimini sürdüren Göktepe, bu yıl nisan ya da mayısta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan aynı yarışmaya katılarak ödülü yeniden almak istiyor.

#3
Foto - Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor

Yusuf Göktepe arılarını 9 ay 1640 rakımlı Balveren beldesine, yazın 3 ay da 2 bin 300 rakımlı Hakkari'nin Akkuş Yaylası'na götürdüğünü söyledi. Bölgenin, endemik bitki çeşitliliği ve florasıyla besin değeri yüksek bal üretmeye elverişli olduğunu anlatan Göktepe, şunları kaydetti: "Geçen yılın başında Paris'te yapılan yarışmada ödül aldım. Bu yıl da Londra'da yapılacak yarışmaya katılacağım. Geçen yıl yağışsız geçtiği için bal rekoltemizde biraz düşüş oldu. Balımızın kalitesine güveniyorum. Londra'da düzenlenecek yarışmada da altın madalya kazanmak istiyorum. Bu bölgenin kaliteli balını dünyaya bir daha duyurmak için elimden geleni yapacağım." Bölgenin arıcılığa son derece elverişli olduğunu vurgulayan Göktepe, "Kış sezonuna girilmesiyle hazırlıklarımız sürüyor. Bahara kadar arılar içeride kalıyor. Kovanların üstlerini branda ve naylonlarla kapatarak arıları korumaya çalışıyoruz." dedi. Yarışmaya katılmak için balın çeşitli analizlerden geçtiğini bildiren Göktepe, sonrasında numuneleri yarışmanın olduğu kente gönderdiklerini, burada "kör tadım tekniği" ile derecelerin belirlendiğini aktardı. Londra'da düzenlenecek yarışmanın tarihinin henüz belli olmadığını anlatan Göktepe, "Tarihler belli olur olmaz önce analiz için, daha sonra tadım için numuneleri göndereceğiz. Haziran gibi de yarışma sonucunun belli olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor

Göktepe'ye destek veren ve beraber yaylaya giden Mehmet Zeki Sidar da 19 yıldır arıcılıkla uğraştığını söyledi. Ürettikleri balın kalitesine güvendiklerini dile getiren Sidar, "Yaylada bulunan bitkiler bala farklı bir aroma katıyor. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da inşallah aynı başarıyı planlıyoruz. Yusuf Bey yeniden altın madalya kazanacaktır. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

#5
Foto - Paris’ten ödülle döndü şimdi hedef Londra! Şırnak'ta üretiliyor dünyaya açılıyor

Sidar, balın aroması ve kalitesiyle yurt içinin yanı sıra yurt dışından alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan İran hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan İran hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü. Muhammed bin Selman "İran İslam Cumhuriyeti'n..
Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat
Gündem

Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı basın açıklamanda, yapılan hırsızlıları görmezden gel..
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor
Gündem

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı’n..
Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi
Gündem

Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi

Antalya’da yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; CHP’li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in,..
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"
Dünya

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın siyasi ve ekonomik bir çöküşün eşiğinde olduğunu savundu. Venezuela desteğinin kesilmesiyle adanın nefess..
Suriye devriminden sonra ikinci kez… Rusya’dan açıklama geldi!
Gündem

Suriye devriminden sonra ikinci kez… Rusya’dan açıklama geldi!

Suriye’de yaşanan devrimden sonra devlet başkanı olan Ahmed eş-Şara, yarın Rusya’ya giderek Başkan Putin ile görüşecek. Kremlin’e ikinci kez..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23