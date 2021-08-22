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Dünya Tehlikeye dikkati çekti: Hala tehdit altındalar
Dünya

Tehlikeye dikkati çekti: Hala tehdit altındalar

Afganistan'daki tahliye işlemlerine devam eden ABD, terör örgütü DAEŞ'in tehditlerinin sürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 20:17:00 -
Tehlikeye dikkati çekti: Hala tehdit altındalar

Afganistan'daki tahliye işlemlerine devam eden ABD, terör örgütü DAEŞ'in tehditlerinin sürdüğünü bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, başkent Kabil'de tahliye edilmeyi bekleyen ABD vatandaşları ve Afganlara yönelik 'DAEŞ tehdidi' bulunduğunu doğruladı.

Sullivan, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tehdit gerçek, kritik ve devam ediyor." dedi.

Ellerindeki tüm imkanlarla bu tehdidi önlemeye odaklandıklarını vurgulayan Sullivan, sahadaki ABD askerlerinin hava sahasını olası terör saldırılarına karşı savunmak için çok sayıda farklı yöntemler kullandığını belirtti.

ABD'nin olası bir terör saldırının nerede olacağına ilişkin istihbarat yetkilileri ile de çalıştığını aktaran Sullivan, bu tehdidi son derece ciddiye aldıklarını ve önlemek için her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti.

Sullivan, son 24 saatte ise Kabil'den 7 bin 500'den fazla kişiyi tahliye ettikleri bilgisini paylaştı.

 

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Yorumlar

gercekler

daeşi talibanı el kaideyi dünyada ne kadar dinci örgüt varsa arkasında amerika vardır parayı verirler birde başlarına sakallı birini getiriler tamam.(aynı ingilizlerin osmanlıya yaptıkları gibi örnek suudi kralına vahabi mezhebini kurduryup başına getirmeleri suudi arabistana)
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Antepli

Bütün terör örgütleri ABD malı. Lütfen uyanık olalım.
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