Tehlikesi ile karşı karşıyayız! Bakanlık: Banka hesabı olanlar hemen Şube, ATM'den kontrol etsin! Şubeleri tek tek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen son duyuru, kamuda istihdam edilen işçilere yönelik ilave tediye ödemelerinin başladığını müjdeledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı kurumlarda görev yapan işçilere ait ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla banka hesaplarına aktarılmaya başlandığı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ödemelerin ilk yarısının işçilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi. Kamuda çalışan işçilere duyurulan bu müjdeli haber, birçok vatandaş tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Bakanlık, açıklamasında, bu ödemenin devlet ve bağlı kurumlarında çalışan işçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, kamuda çalışan vatandaşlara ekonomik anlamda destek sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

İlave tediye ödemeleri, işçilerin maddi durumlarına katkı sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kamuda istihdam edilen işçiler, bu ödemelerle birlikte maaşlarına ek bir katkı almanın sevincini yaşıyor. Ayrıca, bu tür ödemelerin ekonomik döngü içinde olumlu bir etki yaratması ve harcamaların artması bekleniyor. Kamu çalışanları, Bakanlık tarafından yapılan bu ödemenin ardından banka hesaplarını kontrol ederek ilgili tutarın yatıp yatmadığını takip etmeye başladılar.

Banka şubeleri ne zaman kapanacak?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.

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