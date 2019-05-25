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Tehlikenin farkında mısınız? Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayın!

Sosyal medya platformlarında çocukların fotoğraf ve videolarının paylaşılması ilişkin uzmanlardan uyarılar geliyor. Çocuk ve aile psikolojisi uzmanları, çocukların çılgın, sevimli ve gerçek dışı anlarının sosyal medyada paylaşılmasının olumsuz durumlara yol açabileceğini konusunda ebeveynlere uyarıda bulundular.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:10
Tehlikenin farkında mısınız? Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayın!

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Dünyanın hemen her yerinde aileler çocuklarının fotoğraflarını gururla sosyal medyadan paylaşıyorlar fakat bu duruma ilişkin uzmanlar uyarıyor. Uzman Pedagog Fatma Sarı, çocukların fotoğraflarının sosyal medyadan paylaşılmasının tehlikelerine dikkat çekti.

Sizin ve çocuklarınızın güvenliği için paylaşmayın!

Çocuklarının yüzlerini sosyal medyada açığa vurma konusunda ebeveynleri uyaran Uzman Pedagog Fatma Sarı, “Çocuklarınızın fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaşmanız hem sizi ve hem de çocuklarınızı tehlikeye sokabilir. Anne babalar çocuklarını kendi elleriyle gerek mafyatik örgütlerin gerekse de Pedofili şahısların hedefine yerleştirmemeli. Sizin ve çocuklarınızın güvenliği için fotoğraf paylaşmayın.” dedi. 

Yetişkinler beğenilmek için çocukların fotoğraflarını paylaşıyor!

Sarı, günümüzde sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığını belirterek, “Yetişkinler genellikle sosyal medyada ‘beğenilme, takdir edilme, görülme, bilinme, tanınma’ ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu anlaşılabilir bir durum ancak çocukların fotoğraflarının paylaşılmasını çok doğru bir yaklaşım olarak bulmuyorum.” şeklinde konuştu.

“Çocuğun her adımını internet ortamında paylaşmak tehlikelidir”

Uzman Pedagog Zeynep İnce ise, “Ebeveynlerin çoğu çocuklarının fotoğraflarını doğar doğmaz sosyal medyadan paylaştıkların ve hatta anne ve babaların çocukları adına internet sitesi kurduklarını görüyoruz. Çocukların her adımını internet ortamında paylaşmak çocukların geleceği ve güvenliği bakımından büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:10
  1. sosyal medya
  2. Uzman Pedagog Fatma Sarı
  3. Uzman Pedagog Zeynep İnce
  4. Pedofili
  5. mafyatik örgütler
  6. beğenilme
  7. takdir edilme
  8. görülme
  9. bilinme
  10. tanınma

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