Tehlikenin farkında mısınız? Böyle giderse Rumlar bayrak dikmeden zafer ilan eder

KKTC Anayasa Mahkemesi, dün Rumları sevindirecek skandal bir karara imza attı. Laikliği bahane eden mahkeme, Kur’an kurslarının kapatılmasına karar verdi. Kararı değerlendiren Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, yaşananlara sert tepki gösterdi. Coşkun, "Kıbrıs adası Osmanlı için çok önemliydi. Hatta Osmanlı savaş gemileri, orada Peygamber Efendimizin halasının kabri vardır onu selamlayarak geçerlerdi. Yani toplarını o tarafa çevirirler saygı duruşunda bulunurlar o şekilde giderlerdi. Çünkü bu kadar hürmetkardılar. KKTC’ye gelelim. Türklerin kontrolüne geçtikten sonra adada dönemin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk anlatmıştı. O dönemde Rauf Denktaş’a teklif ettik. Bakın biz buraya İmam Hatip Lisesi, Kur’an kursu açmazsak, nesilleri elinizden gidecek ve otomatikmen Rumlaşacaklar zaten diye endişesini dile getirmiş. Ancak o dönemin yöneticileri yanaşmamışlar ve aradan neredeyse yarım asır geçti ama ala Kıbrıs’ta Kur’an kursu yok, doğru düzgün ilahiyat yok, bir şekilde oradaki nesillerin Rumlaşmasını bekleyen bir anlayış var galiba.” dedi.

Kıbrıs 28 Şubat’ı yaşayacak

KKTC Anaysa Mahkemesi’nin zaten olmayan Kur’an kurslarını kapatmak kararı aldığını söyleyen Cışkun, “Kıbrıs bir süre 28 Şubatvari bir süreci yaşayacak. Eğer böyle devam edilirse bizzat güneydeki Rum vatandaşlarının oraya gelip bayrak dikmesine gerek yok. Zaten siz otomatikmen benzemiş sayılıyorsunuz. Pek de kıymeti harbiyesi kalmıyor o verinin mücadelenin” ifadelerini kullandı.