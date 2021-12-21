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Yerel Tehlikenin böylesi: Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı!
Yerel

Tehlikenin böylesi: Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 10:50:00 -
Tehlikenin böylesi: Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı!

Yangın, Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören istasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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