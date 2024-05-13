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Yaşam Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi
Yaşam

Tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-05-13 10:16:00 -

Bursa'da açık kasa kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk yapan çok sayıda kişi kameraya yansıdı.

Bursa'da sürücüsü öğrenilemeyen 16 AHT plakalı açık kasa kamyonet, İzmir yolunda arkasına çok sayıda vatandaş alarak trafikte seyretmeye başladı. Tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler klakson ile ikaz etse de sonuç alamadı. Açık kasa kamyonet sürücüsü hem kendi canını, hem de kamyonet arkasında oturanların canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi. Kamyonet arkasında seyreden çocuklardan birisi, ayağa kalkarak oynadı. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

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