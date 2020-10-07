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Aktüel Tehlikeli madde taşınmacılığına düzenleme
Aktüel

Tehlikeli madde taşınmacılığına düzenleme

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında belge alma ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin hükümler 1 Temmuz 2021'e kadar uygulanmayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:04:38 -
Tehlikeli madde taşınmacılığına düzenleme

ANKARA (AA) - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki çeşitli hükümlerin uygulama takvimi yeniden düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kamuya açık kara yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin güvenli, emniyetli ve düzenli şekilde yürütülmesi, bu faaliyetlerde görev alan kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Değişiklikler kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kara yoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin yanı sıra bu kurumlarca görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına kara yoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri yönetmelik kapsamı dışında tutulacak.

2014 ve öncesi model yılına sahip olup, Taşıt Durum Tespit Belgesi almış, ancak Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Uygunluk Belgesi (ADR)/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların belge alma zorunluluğu 1 Temmuz 2021'e uzatıldı.

2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri için de aynı hüküm geçerli olacak.

Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşımacıya idari para cezası uygulanacak. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi yerine geçmeyecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünce, kara yolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR'ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin hükümler 1 Temmuz 2021'e kadar uygulanmayacak.



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