Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!
Trabzon'da kent merkezinde eski karısının bulunduğu aracı görünce laf atmaya başlayan şahıs, aracın içinden kesici aletlerle çıkan 3-4 kişilik bir grupla kavgaya tutuşması sonucu çevredekilerden "Bunlar PKK'lı" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine çok sayıda vatandaşın kavgaya müdahale etmesi sonucu olay büyüdü. Kavgayı ayıran polis ekipleri, biri kadın 4 kişiyi polis süsü vererek kontrol noktasından çıkardı.
Trabzon Ortahisar ilçesi Atatürk alanında bir kişi, eski karısının bulunduğu aracı görünce eski eşine laf attı. Bunun üzerine eski karısı ve iş arkadaşlarının içinde bulunduğu 3-4 kişilik grup, ellerinde kesici aletler ile araçtan inerek şahısla kavgaya tutuştu.
"Bunlar Pkk'lı" deyip çevredekilerden yardım istedi
Kavgaya neden olan şahsın "Bunlar Pkk'lı" deyip çevredekilerden yardım istemesi üzerine vatandaşlar da kavgaya müdahale ederken, olay bir anda büyüdü. 4 kişilik grup ile vatandaşlar arasında gerginlik büyürken, polisler iki grubu ayırarak şahıslara müdahale etti.
Polis süsü verilerek kontrol noktasından çıkartıldılar
Polis ekipleri söz konusu kişileri alarak vatandaşların müdahalesini önlemek için Meydan Parkı içindeki polis noktasına götürdü. Park ve meydandaki onlarca kişi polis noktasının önünde toplanarak saldırgan şahıslara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin yoğun ikna çabaları sonrasında kalabalık dağılırken, biri bayan 4 kişi polis süsü verilerek Çevik Kuvvet kontrol noktasından çıkartılarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.