Tehlikeli iddia: Erdoğan'ın uyarısının ardından Türkiye-Ermenistan sınırında Rusya'dan provokasyon!
Rus ordusuna ait helikopterlerin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların ardından bölgede görüldüğü rapor edildi.
Rus ordusuna ait helikopterlerin Türkiye ile Ermenistan sınır hattında görüntülendiği bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rus ordusu helikopterleri, Azerbaycan ile Ermenistan orduları arasında decam eden çatışmaların ardından bölgede devriye attı.
Rus haber ajansı Sputnik'in Ermenice yayın yapan ajansı ise, bölgede Rus helikopterlerinin uçtuğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Rusya'ya ait olduğu belirtilen helikopterlerin videoları sosyal medyada servis edildi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır hattında 12 Temmuz tarihinde başlayan çatışmalarda, Azerbaycan askerleri şehit olurken çok sayıda Ermeni askeri öldürülmüştü.
Çatışmaların ardından bölgede gerilim yükselirken, Türkiye de Ermenistan'ın hamlelerine karşı açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmayla ilgili olarak "Ermenistan aklını başına toplasın, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" şeklinde konuşmuştu.
Kaynak: Mepa News
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