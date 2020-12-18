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Teknoloji Tehlikeli gelişme... Nükleer silah sistemine saldırı düzenlendi!
Teknoloji

Tehlikeli gelişme... Nükleer silah sistemine saldırı düzenlendi!

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi birimine siber saldırı yapıldı. Bilgisayar korsanlarının ABD'nin nükleer silahlarını kontrol eden kurum ve diğer birçok kuruma saldırıda bulunduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:28:00 - 2020-12-18 11:45:58
Tehlikeli gelişme... Nükleer silah sistemine saldırı düzenlendi!

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi ile birlikte en az 6 federal kurum ve kuruluşa siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Politico'da yer alan haberde Enerji Bakanlığı ve Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi ile birlikte çok sayıda kurum ve kuruluşa siber saldırı düzenlendiği belirtildi. ABD'nin nükleer silah depolarını ve bunların durumlarını takip eden Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne düzenlenen siber saldırının boyutu ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Saldırının etkisi henüz belli değil

Politico'ya bilgi veren kaynaklar siber saldırının etkisini ölçmeye çalıştıklarını açıklarken, “Henüz saldırganların nereye girip herhangi bir bilgiye erişip bunları çaldıklarını tespit edemedik. Soruşturma devam ediyor ve bu bilgisayar korsanlarının yarattığı hasarı tespit etmek için haftalar var” yorumunu yaptı.

Ruslardan şüpheleniliyor

Uluslararası basın, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Alman Bild gazetesi, saldırıyı Kremlin'e bağlı bilgisayar korsanlarının gerçekleştiğini yazdı.

 

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