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Dünya Tehlikeli bir aşamaya geldi! Acil müdahale çağrısı yaptılar
Dünya

Tehlikeli bir aşamaya geldi! Acil müdahale çağrısı yaptılar

Hamas, işgalci İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 20:35:00 -
Tehlikeli bir aşamaya geldi! Acil müdahale çağrısı yaptılar

Hamas, işgalci İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların kurtarılması için acil müdahale çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek için 5 Filistinli tutuklunun açlık grevine devam ettiğini belirtti.

Tutuklulardan Kayid el-Fesfus'un açlık grevinin 123. gününe girdiğini hatırlatan Kanu, grevdeki Filistinlilerin durumunun acil müdahale gerektiren tehlikeli bir aşamada olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin "İsrail hapishanelerindeki zulme büyük bir sabırla direndiğini" ifade eden Kanu, Hamas'ın açlık grevindeki Filistinlilere direnişlerinde destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

Kanu, "İsrail cezaevi otoritesinin tutukluların taleplerine boyun eğmekten başka seçeneği yok." ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Heyetine göre, işgalci İsrail hapishanelerindeki Kayid el-Fesfus 123, Ala el-Arec 99, Hişam İsmail Ebu Hevaş 99, İyad el-Herimi 53 ve Lüey el-Aşkar ise 35 gündür açlık grevine devam ediyor.

Terörist İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

Terörist İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

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