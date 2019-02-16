Tehlikeli adım: ABD uçakları Rusya sınırında! Karadeniz'de etkinliği artıran ABD, kriz çıkaracak adımlarda bulunuyor. PlaneRadar'ın verilerine göre, ABD savaş uçakları Rusya sınırlarında bulunan Kırım ve Kalingard yakınlarında keşif uçuşları yaptı.

Rusya’nın Kırım ve Kaliningrad bölgeleri yakınlarında 3 keşif uçağının gözlemlendiği belirtildi. PlaneRadar'ın verdiği bilgiye göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 64-14841 kuyruk numaralı RC-135V keşif uçağı bugün saat 08.25'te (TSİ) Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Bay hava üssünden havalandıktan sonra Bulgaristan'ın hava sahasını geçerek Karadeniz'e girdi ve Kırım'ın güneydoğusu yakınlarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Kırım yakınlarında ayrıca 11-2048 kuyruk numaralı RQ-4B-30 Global Hawk insansız hava aracı (İHA) da görüldü. Sabah saat 05.05'te (TSİ) NATO'nun Sicilya'daki Sigonella hava üssünden havalanan drone, Yunanistan ve Ukrayna hava sahasını geçerek birkaç kez Kırım Yarımadası etrafında tur attı. İHA'nın Kırım kıyılarına 36.5 km mesafeye yaklaştığı tespit edildi.

Rusya'nın batısındaki Kaliningrad Bölgesi yakınlarında da İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait 102003 kuyruk numaralı IV SP elektronik istihbarat uçağı tespit edildi. Linköping hava üssünden saat 11.10'da (TSİ) kalkan uçak, 1.5 saat sonra Kaliningrad'ın uçuş bilgi bölgesinde tespit edildi. Batı ülkelerinin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktivitesi son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın batı sınırları, Kırım ve Krasnodar bölgesi yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.