0553 313 94 23

Tehlikeli adım: ABD uçakları Rusya sınırında!

Karadeniz'de etkinliği artıran ABD, kriz çıkaracak adımlarda bulunuyor. PlaneRadar'ın verilerine göre, ABD savaş uçakları Rusya sınırlarında bulunan Kırım ve Kalingard yakınlarında keşif uçuşları yaptı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 01:16
Tehlikeli adım: ABD uçakları Rusya sınırında!

Rusya’nın Kırım ve Kaliningrad bölgeleri yakınlarında 3 keşif uçağının gözlemlendiği belirtildi.

PlaneRadar'ın verdiği bilgiye göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 64-14841 kuyruk numaralı RC-135V keşif uçağı bugün saat 08.25'te (TSİ) Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Bay hava üssünden havalandıktan sonra Bulgaristan'ın hava sahasını geçerek Karadeniz'e girdi ve Kırım'ın güneydoğusu yakınlarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Kırım yakınlarında ayrıca 11-2048 kuyruk numaralı RQ-4B-30 Global Hawk insansız hava aracı (İHA) da görüldü. Sabah saat 05.05'te (TSİ) NATO'nun Sicilya'daki Sigonella hava üssünden havalanan drone, Yunanistan ve Ukrayna hava sahasını geçerek birkaç kez Kırım Yarımadası etrafında tur attı. İHA'nın Kırım kıyılarına 36.5 km mesafeye yaklaştığı tespit edildi.


Rusya'nın batısındaki Kaliningrad Bölgesi yakınlarında da İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait 102003 kuyruk numaralı IV SP elektronik istihbarat uçağı tespit edildi. Linköping hava üssünden saat 11.10'da (TSİ) kalkan uçak, 1.5 saat sonra Kaliningrad'ın uçuş bilgi bölgesinde tespit edildi.

Batı ülkelerinin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktivitesi son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın batı sınırları, Kırım ve Krasnodar bölgesi yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 01:16
  1. ABD
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu
    1. MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu
    2. YTB, New York'ta okuma evi açtı
    3. Baradey'den Mısır'daki anayasa..
    4. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    6. Lübnan'da hükümet güvenoyu aldı
    7. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit..
    10. Başkan Çeçrioğlu, İncirliova’da..
    11. Van'da terör operasyonu: 57 gözaltı
    12. Erol Bulut: VAR'la ilgili konuşmayacağım
    13. HDP'li başkan adayı tutuklandı!
    14. Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    16. Güney Afrika'da eski diplomata..
    17. Bayern Münih iki kez geriye düştüğü..
    18. Ricardo Quaresma: Sözleşmem bitene..
    19. Tehlikeli adım: ABD uçakları Rusya..
    20. Çarpıcı 'Truva atı' iddiası: ABD..
    21. ABD'de iş yerine silahlı saldırı
    22. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    23. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    24. Erdoğan: İspanya seyahatinde şok oldum
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    27. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    28. CHP'de deprem: Sebebini 31 Mart'ta..
    29. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    30. Quaresma açıkladı: Hiçbir yere..
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı