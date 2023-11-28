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Dünya Tehlike saçıyordu İthalatı yasaklandı
Dünya

Tehlike saçıyordu İthalatı yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 08:15:00 -
Tehlike saçıyordu İthalatı yasaklandı

Avustralya, nikotin bağımlılığıyla mücadele kapsamında, tek kullanımlık elektronik sigaraların ülkeye girişini 1 Ocak'tan itibaren yasaklayacak.

İthalat yasağının yanında, tek kullanımlık sigaraların üretimi ve reklamına yönelik de yeni kurallar getirilecek.

Ülkede keyif amaçlı elektronik sigara kullanımına tamamen son verilmesi hedefleniyor.

Elektronik sigaralar, normal sigarayı bırakma yöntemi olarak pazarlanmıştı ancak Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, bunun "nikotine bağımlı yeni bir kuşak" yarattığını söylüyor.

Elektronik sigaralar (vape), lityum pillerle çalışıyor ve nikotin, yapay tatlandırıcı ve bazı diğer kimyasalları barındıran sıvı kartuşlar kullanılıyor.

Ülkede 2021'den bu yana, nikotin içeren elektronik sigaralar ancak reçeteyle alınabiliyor. Ancak bu kısıtlamalara rağmen bağımlılık düzeyinin çok arttığı bildiriliyor.
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BBC’de yer alan habere göre, Sydney Üniversitesi'nin bu yıl başında yaptığı araştırmaya göre 14-17 yaş arası gençlerin dörtte birinden fazlası elektronik sigara kullandı.

Avustralya Kanser Konseyi adlı yardım vakfının araştırmasına göre de aynı yaş grubundaki her 10 gençten 9'u nikotin içeren elektronik sigaralara erişimin kolay olduğunu söylüyor.

Bakan Butler, elektronik sigara ithalatı yasağının 1 Ocak'ta başlayacağını, Mart'tan sonra da tekrar doldurulabilir -tedavi amaçlı olmayan- elektronik sigaraların ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Tedavi amaçlı elektronik sigara ithalatçıları ve üreticilerine de tatlandırıcı, nikotin oranı ve paketlemeyle ilgili yeni kısıtlamalar getirilecek.

Uzmanlar elektronik sigaraların uzun dönemli etkilerinin henüz tam bilinmediği uyarısı yapıyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin araştırmasına göre elektronik sigaralarla kronik akciğer hastalıkları ve astım arasında bağlantı bulunuyor.

 

Avustralyalı bilim insanları da bu sigaralarda kullanılan sıvılardaki kimyasalların akciğer sağlığını etkilediği uyarısı yapıyor.

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