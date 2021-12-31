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Yerel Tehlike geçmedi: Antalya'da 'kırmızı' alarm sürüyor!
Yerel

Tehlike geçmedi: Antalya'da 'kırmızı' alarm sürüyor!

Meteorolojinin kırmızı kodla uyardığı Antalya'da, kuvvetli yağış ve fırtına bugün de etkili olacak. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 09:18:00 -
Tehlike geçmedi: Antalya'da 'kırmızı' alarm sürüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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