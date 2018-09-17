Tehlike evinizde

Bir olaya sebep olmadıkça farkında değiliz.. Onlar da sessiz sedasız sanki o günü bekler gibi dururlar. Bunların bazıları zarureten orada bulunmak durumundadır ama, onların kullanımına dikket edilmelidir. Bazıları ise daha güvenli bir yere kaldırılabilirler. Meselâ şu temizlik maddelerini minikler bilmez ve içebilir, süs bitkilerinin tadına bakabilir. Bu tehlikeleri bilmek tedbir almak için önemlidir.

Banyoda: Islak bez, sıcak su, makas, cam karpuz, lavabo seramiği, elektrikli ısıtıcı, sabun ve deterjan, tıraş bıçağı, elektrikli tıraş makinesi, ampul, çamaşır makinesi, şampuan, saç kurutucu, priz, ayna, şofben.

Oturma odasında: Elektrik anahtarları ve prizler, soba ve ısıtıcılar, avize, cam sepha ve cam eşya, muhtelif seramik eşya, bazı zehirli ev bitkileri (diffenbahia gibi..)

Çocuk odasında: Top, paten, patlayıcı oyuncaklar (maytap, çatapat vb.); vurucu oyuncaklar (ucu sivri oklar); küçük parçalı oyuncaklar, yayla kurulan oyuncaklar.

Depoda, tavan arasında veya iş odasında: Üst üste dengesiz dizilmiş ağır nesneler; balta, keser, burgu, tornavida, testere, çekiç; tüm elektrikli hobi aletleri, av silahları, fişek, barut, kapsül; solvent, tiner, gazyağı yanıcı parlayıcılar ve boyalar; ısı yayan araçlar, ütü, soba falan..



Mutfakta: Kibrit, çakmak, tüpgaz; miniklerin uzanabileceği doğalgaz vanası, ocak düğmeleri, çatal, bıçak, tirbuşon; ağır metal tencere; tüm elektrikli ev aletleri; cam eşya, tabak-çanak, rende.

Rakamları görseniz dehşet verici

Devlet İstatistik Kurumu'na göre 1-4 yaş grubu çocuk ölüm sebepleri arasında kazalar 4. sırada yer almaktadır. Sağlık Bakanlı'ğınca yapılan araştırmaya göre 120.000 çocuk ev kazası sonucu hastaneye müracaat etmiş ve 2000'i hayatını kaybetmiş.



Türkiye'de yapılan çeşitli araştırmalara göre bütün kazaların %18-25'ini ev kazaları (ev ve bahçesinde olan) oluşturmakta...



Ankara il merkezindeki hastaların %22.7'sinin ev kazası mağduru olduğu görülmüş. İstanbul'da 11 hastanede yapılan bir araştırmada acil vakaların üçte birinin ev kazaları olduğu ortaya çıktı.

Ev kazası sıklığını tesbite dönük bir araştırmada ev kazalarının %45.4'ünün 0-6 yaş arası çocuklarda.. Unicef tarafından 0-6 yaş arasında çocuğu olan 4254 anne ile yapılan araştırmada kaza geçiren çocukların %71.3'ünün bu kazalara evde uğradığı belirtilmekte.

0-6 yaş grubu çocuklar arasında değerlendirdiğimizde; Dünya'da ve ülkemizde yapılan bir çok araştırmaya göre bu yaş grubu çocuklar arasında en sık görülen ev kazası tipleri düşmeler, yanıklar, zehirlenme, suda boğulma, yabancı cisim yutmaları, evcil hayvan ısırıklarıdır.

Boğulmalara daha çok leblebi, fındık, fıstık, draje şekerler gibi taneli sert yiyecekler, kabuklu yiyecek kabukları, madeni para, bilye, küpe vida gibi objelerden dolayı yabancı cisim yutmaları sebep olabilmekte..