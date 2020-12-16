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Dünya Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayısı 11'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:18:00 -
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

2018 yılından bu yana Japonya'da ilk kez geçen ay ortaya çıkan kuş gribi salgını, ülkede etkisini arttırıyor. Japonya'nın Kochi eyaleti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Sukumo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde toplu kuş gribi vakalarının doğrulandığı bildirildi. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayısı 11'e ulaştı.

Tesisteki yaklaşık 40 tavuğun şüpheli ölümü üzerine doğrulanan salgın nedeniyle 32 bin kümes hayvanının itlaf edileceği açıklandı. Bölge valiliği, salgından etkilenen çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan diğer üretim tesislerine de tavuk ve yumurta sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

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