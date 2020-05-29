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Aktüel

Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Ahmetpaşa Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrûk binayı yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:48:18 -
Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Ahmetpaşa Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrûk binayı yıktı.


Osmangazi Belediyesi, metrûk yapıların yıkımını sürdürüyor. Can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken edinmesinden dolayı halkı tedirgin eden metrûk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, kanunî işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde yer alan metrûk binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metrûk bina, iş makinesi ile yıkıldı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrûk binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, “İlçemiz metrûk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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