İbadet hayatında gecenin huzurunu değerlendirmek isteyen birçok kişi, teheccüd namazının vaktini, nasıl kılındığını ve hangi saate kadar devam edilebildiğini araştırıyor. Peki, teheccüd namazı saat kaçta kılınır?

Teheccüd namazı nedir?

Teheccüd namazı, gece ibadeti olarak bilinen nafile namazlardan biridir. “Teheccüd” kelimesi; uyumak, uyanmak ve uykudan kalkıp namaz kılmak anlamlarıyla ifade edilir. Gece namazı ya da “Salatü’l-leyl” olarak da anılan bu ibadet, yatsı namazı ile fecr vakti arasında kılınır. Bu namazı diğer nafile ibadetlerden ayıran en önemli özellik ise, yatsıdan sonra bir süre uyuyup ardından uyanılarak eda edilmesidir.

Kur’an-ı Kerim’de de teheccüd namazına işaret edilen ayet yer alır. İsrâ Suresi’nin 79. ayetinde şöyle buyrulur:

“Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'ân ile teheccüd namazı kıl, Rabbinin seni bir makamı mahmuda (şefaat makamına) göndermesi kesindir.”

Teheccüd namazı saat kaçta kılınır?

Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra başlayıp imsak vaktine kadar kılınabilen bir namazdır. Bu nedenle belli tek bir saatten söz edilmez. Gece yarısından sonra kalkılarak kılınması yaygın kabul görür. Ancak gece uyanamama ihtimali bulunan kişiler, yatsı namazının ardından da teheccüd namazı kılabilir.

Bu ibadeti yerine getirmek isteyenler için esas olan, vaktin yatsı ile sabah namazı arasındaki bölümde bulunmasıdır. Geceyi ibadetle değerlendirmek isteyenler için özellikle gece yarısından sonraki zaman dilimi dikkat çeker.

Teheccüd namazı kaça kadar kılınır?

Teheccüd namazı, sabah namazı vakti girene kadar kılınabilir. Bir başka ifadeyle, bu namazın vakti yatsı namazından sonra başlar ve imsak vaktine kadar devam eder.

Teheccüd namazı kaç rekâttır?

Teheccüd namazı iki, dört, sekiz ya da 12 rekât olarak kılınabilir. Bu namazın iki rekâtta bir selam verilerek eda edilmesi daha faziletli görülür. Alimlerin de çoğunlukla bu şekilde kıldığı ifade edilir.

Teheccüd namazına niyet ederken şu ifade kullanılır:

“Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya.”

Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Teheccüd namazı, nafile namaz şeklinde kılınır. İkişer rekât halinde eda edilmesi tavsiye edilir. Yatsı namazından sonra uyunur, ardından gece uyanılarak namaza durulur. Gece uyanamayacağından endişe edenler ise yatsı namazından sonra da bu ibadeti yerine getirebilir. Ayrıca yatsı namazından sonra kılınan vacip vitir namazının, geceye bırakılarak teheccüdle birlikte kılınabilir.