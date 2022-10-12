Pek çok kişi teheccüd namazının nasıl kılınacağını merak ediyor. Peki, teheccüd namazına nasıl niyet edilir?

Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ne zaman kaç rekat kılınır?

Karşıt anlamlı bir kelime olan (ezdâd) teheccüd sözlükte “uyumak; uyanmak, uykudan güçlükle uyanmak” anlamına gelir (Hatîb eş-Şirbînî, I, 348; İbn Âbidîn, II, 24). Dinî bir terim olarak yatsı namazı ile fecr-i sâdık arasında bir müddet uyuyup uyandıktan sonra namaz kılmayı ve bu süre içinde kılınan nâfile namazı (teheccüd namazı, kısaca teheccüd) ifade eder; teheccüd özellikle vitir ve terâvih gibi diğer gece namazlarından bu yönüyle ayrılır. İmam Şâfiî ve Müzenî’nin eserlerindeki bir ifadeyi esas alan bazı Şâfiîler’e göre vitirle teheccüd aynı namazdır (Şâfiî, I, 59; Mâverdî, II, 286; Nevevî, I, 432; Büceyrimî, II, 61).

Teheccüd bir diğer ismiyle gece namazıdır. Yatsı namazından sonra belirli bir süre uyuyup uyandıktan sonra 2, 4 ya da 8 rekat şeklinde teheccüd namazı kılabilirsiniz.

Namaza başlarken, "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" denir.

"Allahu Ekber" diyip İftitah Tekbiri alır ve de namaza başlanır. Subhaneke'yi okunur ve Euzü-besmele çekilir. Fatiha okunur, Kur'an'dan en az üç ayet kısa olacak şekilde ya da üç ayet miktarı kadar uzun bir âyet okunur ve Rüku'ya gidilir, Secde'ye gidilir. Doğrulup, tekrar Secde'ye gidilir.

Teheccüd namazının 2. rekatında, ayağa kalkarak kıyama durulur, besmele çekilir ve Fatiha okunur. Kur'an'dan en az üç ayet kısa olacak şekilde ve ya üç ayet miktarının uzunluğunda bir âyet okunur ve Rüku'ya gidilir. Ardından Secde'ye gidilir, doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme Barik ve de Rabbena duaları okunur.

"Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve de sola selam verilip namaz tamamlanır.