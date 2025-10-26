Tehditlere dayanamadı: Elon Musk'ın X platformu Siyonist mi oldu?

Birçok sosyal medya kullanıcısı, İsrail yanlısı paylaşımların daha önce görülmemiş bir şekilde çoğaldığını gösteren fotoğraflar ve yazılar paylaştı.

Eski adı Twitter olan X platformunun kullanıcıları, Elon Musk'ın kısa süre önce platformun algoritmalarında tamamen yapay zeka ile çalışacak radikal değişiklikler yaptığını duyurmasının ardından, ana sayfalarında görünen İsrail yanlısı gönderilerin sayısında belirgin bir artış fark ettiklerini belirtiyorlar.

Tartışma, dünyanın dört bir yanındaki binlerce kullanıcının İsrail işgal devletini ve onun medya söylemini destekleyen içeriklerde bir artış fark etmesiyle başladı ve onları ortak bir soru sormaya sevk etti: “X algoritması Siyonist mi oldu?”

Birçok kişi, İsrail yanlısı paylaşımların daha önce görülmemiş bir şekilde çoğaldığını gösteren fotoğraflar ve yazılar paylaştı.

Netanyahu-Musk

Bu tartışma İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz ay Musk'ı “dost” olarak nitelendirdiği ve dijital platformların “gerçek savaş alanı” olduğunu vurguladığı açıklamalarını akıllara getirdi.

Netanyahu daha sonra New York'ta Musk'ın da aralarında bulunduğu bir dizi Amerikalı influencer ile yaptığı bir toplantıyı paylaşmıştı.

Tüm bunlar Elon Musk'ın İsrail ile olan ilişkisinin ne boyutta olduğu sorularını akıllara getirdi.

Sert eleştiriler

Amerikalı bir influencer “Hesabımdaki tüm algoritmalar İsrail yanlısı” diye yazdı ve ekledi: "Bunu kim yapıyor? Musk tüm X ekibini kovmalı ve sıfırdan başlamalı" dedi.

Önde gelen bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise şöyle yazdı: “X algoritmasının Siyonist hale geldiğini fark eden başka kimse var mı?”

BM raportörü Francesca Albanese de Musk'ı etiketlediği bir gönderiyle tartışmaya katıldı: "Lütfen Elon Musk, bunu yapma. Soykırım ve apartheid acı verici gerçeklerdir ve yaşananlar pek çok kişi için derinden yaralayıcıdır."

Musk'ın özrü

Eleştirilerin artmasının ardından Musk bir açıklama yaparak “X algoritmasıyla ilgili rahatsızlıktan dolayı özür dilerim, bu sorunu çözmek için çok çalışıyoruz” dedi.

Ancak bu özür öfke dalgasını dindirmedi, zira pek çok kişi bu özrü “yüzeysel ve samimiyetsiz” olarak değerlendirdi.

Diplomat Muhammed Safa, Musk'a şu yanıtı verdi: "Bu özürle ilgili değil, söz verdiğiniz ifade özgürlüğüyle ilgili. Kamuoyunu kontrol etmek için sesimizi bastırdınız ve başkalarının sesini yükselttiniz. X platformu itibarsızlaştırıldı."

Yazar Susan Abulhawa ise, “Elon Musk, Netanyahu'dan algoritmalar aracılığıyla anlatıyı değiştirmek için yeni bir çağrı almış gibi görünüyor” dedi. Aktivist Farkhan Jozo Kara ise, “Algoritma şu anda büyük ölçüde Siyonizm ve İsrail lehine çalışıyor” diye yazdı.

Kaynak: Mepa News