'Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden alıkoyamayacak'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Büyük Zaferin 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan başkanlığında, aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı, tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı Bandosu tarafından çalındı.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan Büyük Zaferin 96'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı'nın liderliğinde sürdürülen, destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir'de devlet erkanının katıldığı töreni çok sayıda vatandaş da izledi. Törende, asker ve siviller yan yana yer aldı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'e gelişi ve ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da aralarında bulunduğu kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve yüksek yargı organlarının üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller, bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Öte yandan Erdoğan'ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals'ın da arasında yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı.

Kutlamalarda, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul sırasında Küba'nın Ankara Büyükelçisi Casals ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ile tercüman aracılığıyla bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın, konukların halıda durmaları gereken yeri gösteren metali bir ara ayağıyla düzelttiği de görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören, ana binanın girişinde yapıldı.