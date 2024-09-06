'Teğmenleri kışkırtan emekli Generaller var'

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Konuya ilişkin akit’e konuşan araştırmacı yazar İsmail Nacar, TSK teamüllerini ayaklar altına alınmasının arkasında emekli subay lobisinin olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi: “Kemalistler CIA ve MOSSAD ülkenin karıştırılması için müşterek hareket ediyorlar. Mezuniyet töreninde olanların arkasında emekli subaylar lobisi var. Onlardan seste fazla çıkmıyor. Ahmet Zeki Üçok’un iddiasına göre, Teğmen Ebru Eroğlu’nun Kara Harp Okul Komutanlığına cevabı şöyleymiş; ‘Herkes bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz, hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığını herkes gördü. Yaptığımdan pişman değilim.’ Bizim Malatya’da bir söz var, ‘Eleğini pazarlayan kız, kendi aleyhinde şahitlik yapar” güya bu ifadesiyle kendini savunan teğmen hanım da aslında farkına varmadan paçayı kaptırıyor. Cumhurbaşkanının da katılımı ile mezuniyet töreninizi yasa ve teamüllere uygun olarak yapacaksınız. Hemen arkasından da bir grup arkadaşımızla ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ maskeli sloganlar atarak alternatif bir yemin metnini okuyacaksınız. Böylesine bir disiplinsizlik ve haddini bilmezlik mi sizi tarikatlardan soyutluyor. Gidin bu sözleri, Kemalizm’i bir tarikata dönüştüren akıl hocanız olan takıyyecilere anlatın.”

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