  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O yıldız sinir küpüne döndü! Ali Koç, Krunic taktiğiyle transferi bitirecek: Çok sert düşecek bu sefer: Ayağa kaldıracak kararı…

Dilan’dan sonra şimdi de o!

Putin’den Kamala Harris’e destek! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Kulis bilgisi sızdı! Erdoğan, MKYK toplantısında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler için öyle bir şey söylemiş ki...

Erdoğan’a “U” dönüşü yaptı diyenler, “O” dönüşü yapıyorlar!

AK Partili eski vekil korkudan evine gidemiyor! İşte sebebi

Türkiye'yi programdan çıkarmışlardı! Osimhen'in 6 milyon Euro'luk KAP açıklaması olay oldu: İşte sebebi: Büyük tartışma…

Kuzey Kore, Güne Kore’ye saldırdı! Yüzlercesi peş peşe havalandı

Katil İsrail köşeye sıkıştı: Uluslararası Af Örgütü'nden kritik talep

Erdoğan, Sisi ile neden yakınlaştı? Kulağı delik Abdulkadir Selvi, o detayı böyle açıkladı
Gündem 'Teğmenleri kışkırtan emekli Generaller var'
Gündem

'Teğmenleri kışkırtan emekli Generaller var'

Yeniakit Publisher
2024-09-06 12:38:00 -
'Teğmenleri kışkırtan emekli Generaller var'

Kara Harp Okulundaki mezuniyet töreninde yaşanan bir grup teğmenin illegal yemin rezaleti gündemdeki yerini koruyor.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Konuya ilişkin akit’e konuşan araştırmacı yazar İsmail Nacar, TSK teamüllerini ayaklar altına alınmasının arkasında emekli subay lobisinin olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi: “Kemalistler CIA ve MOSSAD ülkenin karıştırılması için müşterek hareket ediyorlar. Mezuniyet töreninde olanların arkasında emekli subaylar lobisi var. Onlardan seste fazla çıkmıyor. Ahmet Zeki Üçok’un iddiasına göre, Teğmen Ebru Eroğlu’nun Kara Harp Okul Komutanlığına cevabı şöyleymiş; ‘Herkes bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz, hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığını herkes gördü. Yaptığımdan pişman değilim.’ Bizim Malatya’da bir söz var, ‘Eleğini pazarlayan kız, kendi aleyhinde şahitlik yapar” güya bu ifadesiyle kendini savunan teğmen hanım da aslında farkına varmadan paçayı kaptırıyor. Cumhurbaşkanının da katılımı ile mezuniyet töreninizi yasa ve teamüllere uygun olarak yapacaksınız. Hemen arkasından da bir grup arkadaşımızla ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ maskeli sloganlar atarak alternatif bir yemin metnini okuyacaksınız. Böylesine bir disiplinsizlik ve haddini bilmezlik mi sizi tarikatlardan soyutluyor. Gidin bu sözleri, Kemalizm’i bir tarikata dönüştüren akıl hocanız olan takıyyecilere anlatın.”

Kulis bilgisi sızdı! Erdoğan, MKYK toplantısında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler için öyle bir şey söylemiş ki...
Kulis bilgisi sızdı! Erdoğan, MKYK toplantısında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler için öyle bir şey söylemiş ki...

Medya

Kulis bilgisi sızdı! Erdoğan, MKYK toplantısında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler için öyle bir şey söylemiş ki...

{relation id:1883073 slug:'tegmenler-meselesi-ve-bahcelinin-esasli-sorulari-iste-kritik-detaylar'}

{relation id:1883059 slug:'kulis-bilgisi-sizdi-erdogan-mkyk-toplantisinda-mustafa-kemalin-askerleriyiz-diyen-tegmenler-icin-oyle-bir-sey-soylemis-ki'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23