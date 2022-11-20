  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Teğmen Çelebi'den binlerce beğeni alan harekat çıkışı
Siyaset

Teğmen Çelebi'den binlerce beğeni alan harekat çıkışı

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Pençe Kılıç Harekatı mesajı binlerce beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 11:39:00 -
Teğmen Çelebi'den binlerce beğeni alan harekat çıkışı

AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece başlattığı Pençe-Kılıç hava operasyonlarını sosyal medya hesabından yaptığı "Bir gece ansızın..." paylaşımıyla duyurdu.

Paylaşımında kalkışa hazır durumda bulunan üç F-16 görseli kullanan Çelebi sonraki paylaşımında ''TSK PKK/PYD’yi vurdu. İlk ses HDP’den geldi. HDP Avrupa “Operasyonlar acil dursun!” çağrısında bulundu. Gerisini Bakanlık dağıtanlar düşünsün!'' derken, en son paylaşımında da ''TSK inlerine girdi. Vurulan PKK/PYD/YPG. Mehmetçiğimizi tebrik edemeyecek kadar korkak olmayın!'' dedi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Günay

M.Ali Çelebi helal olsun sana vatan evladı,sen CHP de nasıl durabildi şimdi doğru saftasın.

Barış

Aslanım benim böyle yürekli içinde vatan sevgisi milli milletvekillerine ihtiyacımız var yüreğine sağlık Mehmet Ali gardaşım benim
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23