Teğmen Çelebi'den binlerce beğeni alan harekat çıkışı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Pençe Kılıç Harekatı mesajı binlerce beğeni aldı.
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece başlattığı Pençe-Kılıç hava operasyonlarını sosyal medya hesabından yaptığı "Bir gece ansızın..." paylaşımıyla duyurdu.
Paylaşımında kalkışa hazır durumda bulunan üç F-16 görseli kullanan Çelebi sonraki paylaşımında ''TSK PKK/PYD’yi vurdu. İlk ses HDP’den geldi. HDP Avrupa “Operasyonlar acil dursun!” çağrısında bulundu. Gerisini Bakanlık dağıtanlar düşünsün!'' derken, en son paylaşımında da ''TSK inlerine girdi. Vurulan PKK/PYD/YPG. Mehmetçiğimizi tebrik edemeyecek kadar korkak olmayın!'' dedi.