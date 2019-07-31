0553 313 94 23

Teff tohumlu çayın faydaları ve zararları neler?

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, içinde usulsüz ve illegal olarak üretilen yan etkileri bulunan Teff tohumlu zayıflama çayı da olan 7 TIR dolusu malzeme ele geçirildi. Haberin ardından Teff tohumu nedir teff tohumu faydaları nelerdir sorusu gündeme geldi. İşte teff tohumu hakkında detaylar...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
Teff tohumlu çayın faydaları ve zararları neler?

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, içinde usulsüz ve illegal olarak üretilen yan etkileri bulunan Teff tohumlu zayıflama çayı da olan 7 TIR dolusu malzeme ele geçirildi. Haberin ardından Teff tohumu nedir teff tohumu faydaları nelerdir sorusu gündeme geldi. İşte teff tohumu hakkında detaylar...

Teff tohumu nedir?

Teff tohumu bilinen bir tahıl çeşididir. Dünya üzerinde birçok kişi tarafından kullanılan teff bitkisi aynı zamanda taf ve khakshir isimleriyle de bilinen bir tahıldır. Kuzey Etiyopya'da yetişen bir bitki olan Teff, minik taneciklere sahip olan bir tahıl çeşididir. Bu bitki, yapılan araştırmalara göre dünyanın en ufak tahıl tanesi olma özelliğine de sahip. Beyaz, kırmızı ve kahverengi olmak üzere 3 çeşidi bulunan teff tohumunun özellikleri de türüne göre farklılık gösterir.

Teff tohumlu çayın faydaları ve zararları neler?

Teff tohumlu çay, içerisinde teff başta olmak üzere yaklaşık 20 çeşit bitki eklenerek hazırlanan bir çaydır. Dünyaca ünlü yıldızlar da dahil olmak üzere pek çok insanın zayıflamak için tükettiği bu çayın vücuda zararları olduğu ortaya çıktı. Teff tohumlu çay bilinçsiz tüketildiğinde sağlığı tehdit ediyor.

Teff tohumlu çay gibi 'hızlı kilo verdirir' adı altında satılan besinlerin uzun süreli kullanımı bağırsak hareketlerini bozuyor. Zamanla kalıcı kabızlık, kalıcı ishale sebep olabiliyor. Bu tür çaylar, sadece bağırsaktan su atımına yardımcı oluyor.

Vücut idrar ve dışkı yoluyla su kaybediyor. Bu su kaybıyla birlikte yüksek oranda potasyum kaybı da yaşanıyor. Kalp, kaybettiği potasyum ile aritmiğe giriyor ve bu durum ölümle dahi sonuçlanabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
  1. İstanbul
  2. teff tohumu
  3. teff
  4. Teff Tohumlu Çay
  5. teff tohumlu çayın zararları
  6. teff tohumunun zararları
  7. teff tohumlu çayın faydası
  8. teff tohumu zayıflatma
  9. Zayıflama çayının zararları
  10. zayıflama çayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    1. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    3. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    4. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    5. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    6. İdlib ve Halep’teki hava..
    7. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    8. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    9. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    10. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    11. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    12. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    13. İş dünyasından ’Güven ortamı’ vurgusu
    14. Tarihi sahne ’Batakhane Güzeli’ne ev..
    15. Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
    16. Gastroantep Festivali İstanbul’da..
    17. Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
    18. Emirates NBD Başkan Yardımcısı Qassim:..
    19. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu..
    20. Adapazarı Belediyesi toplu sünnet..
    21. Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü..
    22. Sakarya MTB Şampiyonası Ayçiçeği..
    23. Terörün finans kaynağına büyük darbe
    24. Başkan Kılıç, AK Parti Erenler İlçe..
    25. Pendik’te hayvansever kuaför, sokak..
    26. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    27. Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa..
    28. Başkan Kılca: “Belediye ile muhtar..
    29. Sinop’ta traktör devrildi: 1 ölü
    30. Kozanlı Ömer'in kardeşine FETÖ'den hapis
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"