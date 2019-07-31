İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, içinde usulsüz ve illegal olarak üretilen yan etkileri bulunan Teff tohumlu zayıflama çayı da olan 7 TIR dolusu malzeme ele geçirildi. Haberin ardından Teff tohumu nedir teff tohumu faydaları nelerdir sorusu gündeme geldi. İşte teff tohumu hakkında detaylar...

Teff tohumu nedir?

Teff tohumu bilinen bir tahıl çeşididir. Dünya üzerinde birçok kişi tarafından kullanılan teff bitkisi aynı zamanda taf ve khakshir isimleriyle de bilinen bir tahıldır. Kuzey Etiyopya'da yetişen bir bitki olan Teff, minik taneciklere sahip olan bir tahıl çeşididir. Bu bitki, yapılan araştırmalara göre dünyanın en ufak tahıl tanesi olma özelliğine de sahip. Beyaz, kırmızı ve kahverengi olmak üzere 3 çeşidi bulunan teff tohumunun özellikleri de türüne göre farklılık gösterir.

Teff tohumlu çayın faydaları ve zararları neler?

Teff tohumlu çay, içerisinde teff başta olmak üzere yaklaşık 20 çeşit bitki eklenerek hazırlanan bir çaydır. Dünyaca ünlü yıldızlar da dahil olmak üzere pek çok insanın zayıflamak için tükettiği bu çayın vücuda zararları olduğu ortaya çıktı. Teff tohumlu çay bilinçsiz tüketildiğinde sağlığı tehdit ediyor.



Teff tohumlu çay gibi 'hızlı kilo verdirir' adı altında satılan besinlerin uzun süreli kullanımı bağırsak hareketlerini bozuyor. Zamanla kalıcı kabızlık, kalıcı ishale sebep olabiliyor. Bu tür çaylar, sadece bağırsaktan su atımına yardımcı oluyor.

Vücut idrar ve dışkı yoluyla su kaybediyor. Bu su kaybıyla birlikte yüksek oranda potasyum kaybı da yaşanıyor. Kalp, kaybettiği potasyum ile aritmiğe giriyor ve bu durum ölümle dahi sonuçlanabiliyor.