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Yerel "Tefecinin" evinden antika çıktı
Yerel

"Tefecinin" evinden antika çıktı

Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şahsın evinde tarihi eser bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 08:45:00 -
"Tefecinin" evinden antika çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince tefecilik suçunun engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, A.D. isimli şüphelinin vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verip tefecilik yaparak mağduriyetlerine sebebiyet verdiği bilgisine ulaşıldı.
Konuyla ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli A.D. gözaltına alındı. Şüphelinin merkez İstiklal Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen, 10 adet sikke ile 7 adet obje ele geçirildi.
Şüpheli A.D. hakkında tefecilik yapmak ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldı.

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