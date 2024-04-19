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Yerel Tefecilik operasyonunda neler ele geçirildi neler...
Yerel

Tefecilik operasyonunda neler ele geçirildi neler...

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:01:00 -
Tefecilik operasyonunda neler ele geçirildi neler...

Balıkesir’deki tefecilik operasyonunda ele geçirilenler ağızları açık bıraktı.

Balıkesir’de İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında şüpheli A.A.’nın İvrindi İlçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ikamet adresine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, bir üzerinde 8024C ibaresi bulunan ruhsatsız tabanca, bir adet üzerinde brevettata ibareli ruhsatsız toplu tabanca, 6 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet bıçak, 3 boş senet, bir adet M.Ö. adına imzalı boş A5 kağıt, 2 adet H.K. adına tapu kaydı örneği, 1 adet S.H. ve A.A. arasında imzalanmış anlaşma, 4 sayfa H.B. adına imzalanmış garanti sözleşmesi, 1 adet Huğlu marka 97.22051TS 870 İbareli yivsiz av tüfeği, 1 adet MOD İTALY 12-76NBDTS870 SEYLAN Marka yivsiz av tüfeği ve tüfeğe ait olduğu düşünülen 71 cm namlu, 2 adet 9 mm fişek, bir boş tabanca şarjörü ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığı işlem başlattı.

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