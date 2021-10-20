  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tefecilere eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
Yerel

Tefecilere eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Batman'da 7 adrese ve 4 iş yerine eş zamanlı tefeci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:08:00 -
Tefecilere eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Batman’da tefecilere yönelik düzenlen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik sucuna buluşan 7 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için 7 adrese ve 4 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 128 fişek,1 ruhsatsız av tüfeği, 161 av tüfeği kartuşu, 1 pala, 15 başkasına ait tapu senedi, 8 başkalarına ait kredi kartı, 5 alacak verecek durumunun kaydedildiği defter, 4 fişek uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim tırmandı! Azerbaycan'dan flaş İran hamlesi: Yasakladılar!
Dünya

Gerilim tırmandı! Azerbaycan'dan flaş İran hamlesi: Yasakladılar!

Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim yükseldi. Son olarak Bakü yönetimi, İran'a ait TIR'ların Astara Sınır Kapısı’ndan geçişini engelledi...
Patatesin en besleyici yönü bu oldu
Aktüel

Patatesin en besleyici yönü bu oldu

Patates tava tarifi en besleyici yemek olarak başı çekiyor. Yemeklerde ara sıcak öğünü olarak sunuluyor ya da kahvaltıda sunuluyor. Peki, pa..
FETÖ’cülere karşı Erdoğan’ı böyle desteklediler
Gündem

FETÖ’cülere karşı Erdoğan’ı böyle desteklediler

FETÖ’cülere destek veren sözde Müslüman konseyinin, Cumurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı küstah çağrıyı kınayan MüslimNews, “Hangi Erdoğan ? Sadec..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay