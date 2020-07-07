Tefeci ve yağmacılara 4 ilde darbe! Çok sayıda gözaltı var

Adana merkezli 4 ilde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karışan kişilere yönelik araştırma başlattı. Ekipler, 24 şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında kadınlar da var

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 9'u kadın 22 zanlı yakalandı.

Zanlıların, 177 kişiye faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, bazı kadın şüphelilerin de borçlulara tehditte bulunduğu ileri sürüldü.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheli aranıyor.