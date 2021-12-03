Tedirgin eden olay! Gökten ölü kuş yağdı
İspanya'da tedirgin eden bir olay yaşandı. Gökten düşmeye başlayan 200 kuş, yoldan geçenleri yaraladı. Ekipler, kuş ölümlerinin nedenini araştıracak.
İspanya'nın Ferrol kentinde meydana gelen olay, büyük merak uyandırdı. Kentteki bir hastanenin önünde yürüyen vatandaşlar, gökten düşen ölü kuşlar nedeniyle kaçıştırmaya başladı.
Can havliyle sağa sola giden insanlar, yine de yaralanmaktan kurtulamadı.
200 kış düştü
Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 200 ölü kuşun gökyüzünden düştüğü belirlendi. Ancak kuşların ölüm nedeni, yapılacak araştırmadan sonra netlik kazanacak.
İki ihtimal var
Olayı araştıran ekipler, kuş ölümleriyle ilgili iki ihtimal üzerinde duruyor. Bu ihtimallerden biri, kuşların elektrik tellerineçarparak öldüğü. Diğer ihtimal kuşların havadaki bir kimyasal nedeniyle ölmüş olduğu yönünde.