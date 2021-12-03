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Dünya Tedirgin eden olay! Gökten ölü kuş yağdı
Dünya

Tedirgin eden olay! Gökten ölü kuş yağdı

İspanya'da tedirgin eden bir olay yaşandı. Gökten düşmeye başlayan 200 kuş, yoldan geçenleri yaraladı. Ekipler, kuş ölümlerinin nedenini araştıracak.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:41:00 -
Tedirgin eden olay! Gökten ölü kuş yağdı

İspanya'nın Ferrol kentinde meydana gelen olay, büyük merak uyandırdı. Kentteki bir hastanenin önünde yürüyen vatandaşlar, gökten düşen ölü kuşlar nedeniyle kaçıştırmaya başladı.

Can havliyle sağa sola giden insanlar, yine de yaralanmaktan kurtulamadı.

200 kış düştü

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 200 ölü kuşun gökyüzünden düştüğü belirlendi. Ancak kuşların ölüm nedeni, yapılacak araştırmadan sonra netlik kazanacak.

İki ihtimal var

Olayı araştıran ekipler, kuş ölümleriyle ilgili iki ihtimal üzerinde duruyor. Bu ihtimallerden biri, kuşların elektrik tellerineçarparak öldüğü. Diğer ihtimal kuşların havadaki bir kimyasal nedeniyle ölmüş olduğu yönünde.

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