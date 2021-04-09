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Dünya Tedirgin eden gelişme! Geleceğin silahını tanıttılar
Dünya

Tedirgin eden gelişme! Geleceğin silahını tanıttılar

Çin'de Unitree adlı bir robotik firması, geleceğin silahı olarak gösterilen Aliengo adlı yeni robot köpeklerini dünyaya tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:21:00 -
Tedirgin eden gelişme! Geleceğin silahını tanıttılar

Yapay zeka gibi yazılım teknolojisinde görülen ilerleme ile katil robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor. Sanal olmaktan çıkan katil robotların hayata geçirilmesi savaşların da seyrini değiştirecek. Çin'de Unitree adlı bir robotik firması, Aliengo adlı yeni robot köpeklerini tanıttı. Yaklaşık 26 kilo ağırlığında olan ve iki saate kadar güç sağlayan bir bataryaya sahip Aliengo, saniyede 3 metreden fazla mesafe katediyor.

Boston Dynamics tarafından üretilen Spot robotların bir benzeri, Çin'in robotik firması Unitree'den geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapay Zeka destekli Aliengo adlı köpek benzeri robot, derinlik algısı, yüksek spor performansı ve gelişmiş bir koruma seviyesi ile tasarlandı.

TRT Haber'in haberine göre, Çin 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan robotlar yaklaşık 26 kilogram ağırlığında ve iki saate kadar güç sağlayan bir bataryaya sahip. Ayrıca saniyede 3 metre, 1 saatte 11 kilometre hızla hareket edebiliyor.

Skynet logosu nerede?

Twitter'da yayınlanan video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Bazı kullanıcılar, videoyu Netflix'in fütüristik dizisi Black Mirror'ın 'Metalhead' bölümüne benzetti.

Bir kullanıcı ise 'Skynet logosu nerede' diye sorarak Terminator filmlerine atıfta bulundu.

Unitree, Aliengo'nun insan ırkını devireceğini değil, gerçek dünyadaki görevlere yardımcı olmanın bir yolu olduğunu savunuyor.

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