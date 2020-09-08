Tedbirsizliğin faturasını 65 yaş ve üzeri ödüyor!

40 yıldır PKK ile mücadele eden ordumuzun kahraman askerleri gibi pandeminin de sağlıkçıların mücadelesi olduğunu söyleyen Dr. Çetin, “Vatandaşın ölüm oranı 2 iken sağlıkçılarda bu oran yüzde 11. Bu da bizim cephemiz. Burdan kaçmamız söz konusu değil. Öleceksek öleceğiz. Ama milletin de cephede mücadele eden sağlık ordusuna desteği şart. İnsanlar hem maske hem mesafe konusunda çok duyarsız” dedi. Kovid-19 ile mücadelenin başlangıcında hem devletin, hem vatandaşların işi çok sıkı tutması nedeniyle kısa sürede sonuç alındığına dikkati çeken Dr. Eyüp Çetin, “Neredeyse ülkemizde virüsü sıfırlayacağız gibi bir ümit oluşmuştu. Ama normalleşme sürecine çok çabuk girildi. Ondan sonra da bu günlere geldik. Hayatımızı çok fazlasıyla normalleştirdik. Vatandaşlarda maske var. Ama dirseğinde, çenesinin altında. Zorlama olarak taşıyor. Genci yaşlısı herkes risk altında. Sayılar her geçen gün artıyor. Maalesef tedbirsizliğin faturasını da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ödüyor. Türkiye’de gerçekten Kovid-19 ile mücadele edilecekse herkes üzerine düşeni yapmalı” uyarılarını yaptı.

Sağlık çalışanı tükenmek üzere

Sağlık personellerinin sorunlarına da vurgu yapan Çetin, “Sağlık personelimiz artık tükenmeye başladı. Kurumlar içerisinde az çalışanlar, çok çalışanlar adaleti sağlayamıyoruz. Kovid polikliniğinde devamlı çalışan ama bazılarının hiç gitmediği ihbarlar alıyoruz. Bu bizim tükenmişliğinin ve motivasyonunuzun azaldığının bir göstergesi. Belki 2021 hatta 2022’de de bu virüs hayatımızda olacak. Dolayısıyla buna göre sosyal hayat ve çalışma düzeni kurmamız gerekiyor. Şu anda bizi bekleyen en büyük problem insan kaynağı açısından doktor ve sağlık çalışanlarının tükenmişliği. Bu durum için devletimiz ve il müdürlükleri motivasyonu artırıcı işler yapmalı. Unutulmamalıdır ki sağlık camiası hayatta kalırsa bu mücadele devam edecek” değerlendirmesini yaptı

Tıp öğrencileri vaka görmeden mezun olacak!

Tıp Fakültelerindeki eğitimin durdurulması ve online eğitimin yapılması konusuna da dikkat çeken Çetin, “Her tıp fakültesi bir Kovid Hastanesi gibi. Kovid’den başka vakanın almaması bizim uzun vadedeki insan kaynağımızı çok etkileyecek. Çünkü burada asistan, stajyer ve doktorlar yetişiyor. Normal vaka görmeden mezun olacaklar. Asistan 15-20 tane safra kesesi veya başka ameliyatlar yaparken, 1-2 tane vaka ile mezun olacak olan arkadaşlar var. Yarın bu arkadaşlar cerrah olarak karşımıza çıkacaklar. Bilgi ve donanımı çok eksik olacak. Arkadaşları suçlamıyorum. Çünkü Kovid’den başka hasta alınmıyor. Tıp fakültelerini her vakanın girebildiği dolayısıyla eğitim sürecinin devam ettiği bir hale getirmek lazım. Aksi takdirde bu insan kaynağımızı etkileyecek” ifadelerini kullandı.