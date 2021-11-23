Tedbirsiz ünlüler gençlere kötü örnek oluyor!

Ekranlarda çocuk ve gençlere örnek olmayan davranışların sergilenmesi, ebeveynlerin çocuklarına okula giderken veya kalabalık ortamlara girerken maske taktırmakta zorlanıyor.

Daha önce maske ve mesafe kurallarına uygun olarak çekilen programlarda artık bu kurallar unutuldu. Geçen günlerde Kanal D’de yayınlanan ‘Şarkılar Bizi Söyler’ adlı eğlence programında sahne alan sanatçılar ve arkalarında yer alan saz ekibinin ne maske ne de mesafe kurallarına uygun hareket etmedikleri dikkatlerden kaçmazken, Kovid-19 tehdidinin kalmadığı kalmadığı imajını veren bu tür programlar özellikle çocuk ve gençlerde olumsuz etkiler oluşturuyor.

Gençler kuralları reddediyor

Çeşitli mutasyonlarla varlığını sürdüren Kovid-19 yüzünden birçok insan hayatını kaybedip, yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmeye devam ediyor. Kovid-19 tedbirlerinin hiçe sayıldığı programları izleyen birçok çocuk ve genç ise bu tür programlarda hiçe sayılan kuralları örnek alarak okullarda ve kalabalık ortamlarda maske takmayı, mesafe kurallarına uymayı reddediyor. Anne ve babaların çocuklarına maske ve mesafeye yönelik yaptığı uyarılarına rağmen gençler bu kuralları göz ardı ediyor.