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Gündem Tedbirlere uymazsak yasaklar başlayacak
Gündem

Tedbirlere uymazsak yasaklar başlayacak

Devletin aldığı onca önleme, her gün yapılan denetimlere ve günlük 10 binlerce tedbirsize verilen cezalara rağmen halkın önemli kesiminin vurdumduymazlığı yüzünden günlük vaka sayısı yeniden 1500’leri geçerken Türkiye’nin dünyaya örnek mücadelesi de kural tanımazlar yüzünden zaafiyete uğruyor. Tedbirlere uyulmadığı takdirde yasakların yeniden başlayacağı uyarısını yapan uzmanlar ise, basit tedbirlerle virüse karşı savaşın kazanılacağını söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:05:00 -
Tedbirlere uymazsak yasaklar başlayacak

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı dünyaya örnek bir mücadele sergilese de bir kısım vatandaşın, kurallara uymamaktaki ısrarlı tavrı, salgının seyrini olumsuz yönde değiştiriyor. Vaka sayıları yeniden bin 500’lü rakamların üstüne çıkarken, kurallara riayetteki gönülsüzlük, ülkemizin verdiği mücadeleyi baltalıyor. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayılması mega kent İstanbul’da toplu ulaşımın yetersiz olması sonucu sosyal mesafenin ortadan kalması ve kişisel izolasyonun uygulanmaması vaka sayılarını tırmandırıyor. Akit’e konuşan uzmanlar ise vaka sayılarını azaltmanın tek yolunun kurallara tam uymaktan geçtiğine işaret ediyor.

Ulaşım büyük sorun

“Tedbir olmazsa tedavi süreci çöker. En zayıf halkamız kadar güçlüyüz. Tedbirlere uyalım, virüse yenilmeyelim” diyen Doç. Dr. Genel Cerrah Fatih Çiftçi, şu uyarıları yaptı: “Çok güçlü bir sağlık sistemimiz var ama tedbirlere uymazsak bu zaafiyete uğrar. Bu zamana kadar ki kazanımlarımızın kaybedilmemesi için kontrollü hayatın gerekliliklerine uymalıyız. Özellikle İstanbul’da toplu ulaşım yetersiz. Vatandaşlarımızın ise maske, mesafe ve temizliğe aşırı önem göstermesi şart. Aksi halde bir noktadan sonra ne kadar güçlü olursak olalım sağlık hizmeti aksayacaktır. Artan vakaların nedeni, kurallara uyulmamasıdır. Maskenin doğru kullanımı da büyük önem taşıyor. Maskeyi, ağzımızı ve burnumuzu komple kapatacak şekilde kullanmalıyız.” 

Köstek değil destek olalım

Vatandaşların üzerlerine düşen görevi yerine getirmediği takdirde yasakların yeniden başlayabileceğine dikkati çeken İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın ise, “Hükümetimiz sağlık sisteminin kusursuz işlemesi için canla başla çalışıyor. Vatandaşlar da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Yoksa yasaklar başlayacak, dönen ekonomik çarklar yeniden duracak ve belki de bazı sorumsuz insanların tedbirsiz davranışlarından dolayı herkes sıkıntı yaşayacak. Şu ana kadar güzel gelen bir salgın yönetim sürecini sekteye uğratmaya kimsenin hakkı yok. Bu toplumsal bir vebaldir. Evet bu virüs bildiğimiz yaşam şeklimiz değiştirdi. Herkes gerçekten sıkıldı, bunaldı ancak bu tüm dünyada geçerli bir durum. Bunalsak da kurallara uymak zorundayız. Aksi takdirde sıkı tedbirler ve sokağa çıkma yasakları çok kısa süre sonra başlamak zorunda kalır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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