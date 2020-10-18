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Gündem Tedbirlere tam uy 1 taşla 2 kuş vur
Gündem

Tedbirlere tam uy 1 taşla 2 kuş vur

Kış ayları için Kovid-19 tedbirlerine tam uyum uyarısı yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, tedbirlere tam uyum gösterildiğinde Türkiye’de yeni bir 'büyük pik' yaşanmayacağını belirterek "Tedbirler aynı zamanda mevsimsel gripten de koruyacağı için bir taş ile iki kuş vurulabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 09:05:00 -
Tedbirlere tam uy 1 taşla 2 kuş vur

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 önlemlerinin rehavete kapılmadan sürdürülmesi halinde, toplumun kış aylarını rahat geçireceğini söyledi.

Normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması nedeniyle özellikle eylül ve ağustosta Türkiye'nin belirli bölgelerinde vaka sayılarında ciddi yükselişler görüldüğünü anımsatan Gündüz, sonrasında toplumun maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı hale geldiğini anlattı.

Sonuç bizim elimizde

Gündüz, hastalıkla mücadelede tedbirlerin önemine değinerek, “Kuralların sonuna kadar uygulanması, toplumun bu konuda deneyim kazanması, sıkı filyasyon gibi birtakım hızlı önlemlerle bu artışların önüne geçilerek olgu sayıları neredeyse yarı yarıya belki de daha fazla azalıyor. Tedbirler önümüzdeki aylarda da sürerse yeni bir 'büyük pik' beklememiz mümkün değil ama toplum bu önlemlere dikkat etmezse, yine rehavete kapılırsa önümüzdeki aylarda sayıların yükselmemesi de mümkün değil. Bütün önlemlerin sıkı sıkıya devam ettirilmesi, bu kışı rahat bir şekilde geçirmemizi sağlayacak."

Mevsimsel grip ile Kovid-19'un belirtilerinin birbirine çok benzediğini, her ikisinde de halsizlik, ateş ve öksürük şikayetleri olabildiğini aktaran Gündüz, şunları kaydetti: "Bunların birbirine karışması da çok mümkün. Klinik olarak buna tanı koymak çok zor ama hastanelerde, laboratuvarlarda birtakım tetkikler yapılarak birini diğerinden ayırmak çok mümkün. Kovid-19 için aldığımız tedbirlerin tamamı mevsimsel gripten de koruyacağı için bu önlemleri almamız, aynı zamanda da mevsimsel gripten de korunmamızı sağlayacak. Bunu, adeta bir taş ile iki kuş vurmaya benzetiyorum. Kovid-19 için aldığımız bütün tedbirler, mevsimsel grip için de bizi korunaklı hale getirecektir."


Yeni Akit Gazetesi
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