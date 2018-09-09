Tedbirler sonuç verecek! Kamuda tasarrufa büyük destek

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Ekonomi yönetimi kamu harcamalarında tasarruf için düğmeye bastı. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın harcamaların envanterinin çıkarılması, kamu kurumlarına masrafları kısma talimatlarını vermesi takdir topladı. Yeni Akit’e konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, “Ülkemizin ekonomisini sağlam temellere dayandırmak gerekiyor. Bunun için de gerekli adımlar atılıyor. Açıklanan tasarruf tedbirlerinin sonuç vereceğine; ülkemizin ekonomisine katkı sunacağına sonsuz inancım var” dedi.

ÇALIŞMALAR MEYVE VERECEK

En önemli görevlerinin ekonomiyi canlı ve dirençli kılmak olduğunu kaydeden Koçer, şunları söyledi: “Mali konularda yapılan çalışmaları tekrar gözden geçirmek ve yapılan hataları bir daha tekrarlamamak gerekiyor. Alınan tasarruf tedbirleri ülkemiz için başarılı bir çalışma olacaktır. Malum dış güçlerin ülkemize uyguladığı siyasi ve ekonomik baskıları, milletimizin dik duruşuyla bertaraf etmeyi başardık. Kuşkusuz, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın yaptığı bu çalışma da milletimizin refah düzeyi için gereklidir. İnşallah atılan adımlar en kısa sürede meyvesini verecek ve ekonomimizin gücüne güç katacaktır.”

EKONOMİ GÜÇLENECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da kamuda tasarrufun gereklilik olduğuna işaret ederek, “Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından kurumlarımıza bağlı araçların tam listesi istendi. Bu uygulama ile gereksiz araç masrafı ve yakıt israfından kurtarılacak olan kurumlarımız yatırımlara daha fazla bütçe ayırıp çalışmalarını daha hızlı tamamlayacaktır. Atılan her adım ülke ekonomisini daha da güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

İŞTE ÖNLEMLER

Kamuda yüzde 30 tasarruf hedefleyen hükümetin alacağı önlemler şu şekilde:

l Kamu harcamaları frenlenecek.

l Birleşen bakanlıklarda, fiziki mekânların daha verimli kullanılması için çalışma yapılacak. İhtiyaç fazlası olanların satışı ya da kiralanması söz konusu olacak.

l Lojmanların ve sosyal tesislerin satışı ele alınacak.

l Kamu araçlarının sayısı azaltılacak.

l Kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla alakalı yasal düzenlemelerin hayata geçirilecek.

DÜNYA KENDİNİ KORUMALI

Hazine ve Maliye Berat Albayrak, dünyanın kendini ABD’nin ekonomik gücünden koruması gerektiğini dile getirdi. Albayrak, Washington yönetiminin siyasi nedenlerle yaptırım uyguladığı tek ülkenin Türkiye olmadığını belirterek, “Ülkemize yapılan saldırı, ekonomik gücün siyasi bir silah olarak şuursuzca kullanılmasının küresel risklere yol açabileceğini ortaya koymaktadır. Şu aşamada diğer ülkeler Türkiye ile birlikte hareket ederek, yapay krizlere karşı ortak bir strateji geliştirmeli” ifadelerini kullandı.

ABD’nin saldırılarının Türkiye’nin ekonomisinin güçlü temellerini ortaya koyduğunun altını çizen Albayrak, “Negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücümüzü ortaya koyduk. TL’de geçen ay yaşanan değer kaybına, hiçbir ekonomik göstergenin ya da makroekonomik verinin neden olmadığını vurgulamak da önemli” değerlendirmesini yaptı.