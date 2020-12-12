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Sağlık Tedbirler işe yaramadı! Hayvanat bahçesinde alarm
Sağlık

Tedbirler işe yaramadı! Hayvanat bahçesinde alarm

ABD'de Louisville Hayvanat Bahçesi'ndeki Neecee, Kimti ve Meru adlı kar leoparları, tedbir almasına rağmen "kuru öksürük" ve "hırıltı" gibi koronavirüs semptomları gösterdiler. Yapılan testlerden sonra Neecee adlı kar leoparının test sonucu pozitif çıktı. Diğer iki kar leoparı için yapılan testlerin sonuçları bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:46:00 -
Tedbirler işe yaramadı! Hayvanat bahçesinde alarm

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville Hayvanat Bahçesi'ndeki Neecee, Kimti ve Meru isimli kar leoparları, tedbir almasına rağmen "kuru öksürük" ve "hırıltı" gibi koronavirüs belirtileri gösterdi.

Yapılan testlerden sonra Neecee adlı kar leoparının test sonucu pozitif çıktı. Diğer iki kar leoparı için yapılan testlerin sonuçları beklenirken, veterinerler, leoparların hastalığı asemptomatik bir bakıcıdan bulaştığını iddia etti.

Hayvanat bahçesinin veterinerleri, leoparlardan test için boğaz ve burun sürüntüsü almak yerine testi dışkı örneklerini kullanarak yaptı. Louisville Hayvanat Bahçesi Müdürü John Wakczak, semptomlarının "çok hafif" olduğunu belirtti ve "Üç kar leoparının da iyileşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre; Neecee'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hayvanat bahçesi yönetimi teyakkuza geçti.

Hastalığın diğer hayvanlara da bulaşmasından endişe ediliyor.

Daha önce de görülmüştü!

Daha önce de Barselona hayvanat bahçesinde dört aslanın da test sonucu pozitif çıkmıştı. Ayrıca New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde dört kaplan ve üç aslan Nisan ayında hastalığa yakalanmıştı.

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